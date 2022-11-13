Patili dostlar için pet kuaförü yetiştiriyor

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Hayvan sevgisini zamanla mesleğe dönüştüren Güzden Uzuner, bilgi ve birikimini öğrencilerine aktarıyor. Eğitim almak isteyen ve içinde hayvan sevgisi bulunan herkese kapılarının açık olduğunu söyleyen Uzuner, “Pet kuaförü dendiği zaman ilk akla gelen bakım oluyor ama bizim ilk önceliğimiz hayvanın sağlığı” diyor. Uzuner eğitim faaliyetleriyle ilgili şunları söyledi: “Türkiye’de evcil hayvan kuaförlüğünün meslek olarak kabul edilmesi ve pet kuaförlüğüne ilgi pandemiyle arttı. Çünkü insanlar minik dostlarıyla evde daha çok zaman geçirmeye başladı. Pet kuaförlük eğitimimize ilgi oldukça yoğun. Eğitimler İstanbul’da ve Ankara’daki merkezlerimizde gerçekleştiriliyor. Bu anlamda uygulamalı olarak eğitim veren ilk pet kuaför okullarından biriyiz.

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UYGULAMALI EĞİTİM

Eğitimlerde evcil hayvan dostlarımıza anestezi veya sakinleştirici kullanmadan kedi, köpek makine tıraşı, ırka özel kreatif köpek makas tıraşı, kedi ve köpek tırnak kesimi ve köpek banyo hizmeti gibi konular uygulamalı olarak öğretiliyor. 18-50 yaş aralığında bulunan ve içinde hayvan sevgisi olan herkese kapımız açık. Eğitimler 4 kişilik sınıflarda 10 güne yakın bir sürede gerçekleştiriliyor.

ÖNCELİĞİMİZ HAYVANIN SAĞLIĞI

Eğitimlerimizin yüzde 25’lik bir kısmını teorik bilgiler oluşturuyor, geri kalan kısmını ise uygulamalı olarak gerçekleştiriyoruz. Verilen bu eğitimlerde hayvan psikolojisini anlamak ve hayvanlarda ilk yardımı bilmek son derece önemli. Pet kuaförü dendiği zaman ilk akla gelen bakım oluyor ama bizim ilk önceliğimiz hayvanın sağlığı oluyor. Eğitimi tamamlayan ve değerlendirmeyi başarılı bir şekilde geçen herkes üniversite onaylı sertifika almaya hak kazanıyor. Sertifikasını alarak kendi pet kuaförünü açan sayısız öğrencim var.”

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KIŞIN SOĞUKTAN YAZIN GÜNEŞTEN KORUR

Tıraş işleminin köpeklere her mevsim yapılabileceğini söyleyen Uzuner, “Hayvanların tüyleri onları kışın soğuktan, yazın da güneş ışınlarından korur. 15-20 günde yapılan bakımlar oldukça önemli. Köpeklerin tıraş biçimleri de ırklarına göre değişkenlik gösteriyor” dedi. Okulda eğitimini başarıyla tamamlayan Beyza Genç ise “Sosyal medya aracılığıyla eğitimlerden haberdar oldum ve hemen başvurumu yaptım. Teorik ve uygulamalı eğitimlerden sonra değerlendirme aşamasını da geçerek, sertifika almaya hak kazandım. Şimdilerde kendi pet kuaför salonumu açmaya hazırlanıyorum” diye konuştu.