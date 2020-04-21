Patileri sabunla yıkayın

Melis AYDINLI soruyor: Dışarıda gezdirdiğimiz köpeklerimizin patilerinden virüs bulaşır mı?







PROF. DR. BARIŞ OTLU (Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Başkanı): Evcil hayvanların COVID-19’a neden olan virüsü insanlara bulaştırabileceğine dair henüz bir kanıt bulunmamaktadır. Ancak dışarıda patilerinin virüs içeren damlacıklarla kirlenmiş yüzeylere temas etmesi ve bulaşa neden olması mümkündür. Eğer evcil hayvanlarınızı dışarıya çıkarmak zorunda kalıyorsanız, dışarıda gezdirdikten sonra patilerini sabunlu su ile yıkayınız (tıpkı bizim ellerimizi yıkamamız gibi). Evcil hayvanlarınızın ev dışındaki insanlarla veya hayvanlarla temasını önleyin. Yaşadığımız bu süreçte koronavirüsten korunmanın en önemli yolunun evden mümkün olduğunca dışarı çıkmamak, elleri sık sık yıkamak, kişiler arasında mesafeyi korumak olduğunu unutmayın!



HASTANE PROSEDÜRÜ DOĞRU VE NORMAL





Marif ALPARSLAN soruyor: Bende soğuk algınlığına bağlı bazı şikâyetler oldu. Aile doktoruna gittim. Geçmeyince iki gün sonra Avcılar’da devlet hastanesi acil servisine gittim. Tomografi çekildi. Zatürre teşhisi konuldu ve kendimi evde karantinaya almam söylendi. Evde ben, eşim ve dört çocuğumuz mümkün mertebe karantina kurallarına uyduk. Karantinam doldu ama halen bazı şikâyetlerim var. Hastaneye gitmek istemiyorum. Ne yapmamı önerirsiniz?

PROF. DR. İSMAİL BALIK (Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi): COVID-19 testinizin sonucundan bahsetmemiş olmanıza rağmen anlattıklarınızdan anladığım hastane size tomografi sonucunuz da dikkate alınarak COVID-19 enfeksiyonu prosedürü uygulamış. Bu, doğru ve normal bir uygulamadır. Şu anki bulgularınızla hastaneye gitmek yerine, doktorunuza telefonla danışmanız uygun olur.

KORKMAYA GEREK YOK



Arda SUCU soruyor: Merhaba, oğlum bir soru sordu, cevap veremedim. Size danışmak istiyorum. Havaların ısınması ile artacak bir sivrisinek popülasyonu nedeniyle soruyorum. Koronavirüsün sivrisinek ısırığı ile hasta bir kişiden sağlıklı bir kişiye bulaşma ihtimali nedir?









PROF. DR. DERYA ULUDÜZ (Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi):Virüslerin sivrisinek gibi canlılardan geçtiğine dair hiçbir olgu bildirilmemiştir. Bu açıdan korkulmasına gerek yoktur.

RUTİN AŞILARI ERTELEMEYİN

İkbal BAĞRIAÇIK soruyor: Merhaba. Benim sekiz aylık bir oğlum var. Gebeliğimin 27’nci haftasında doğdu. Önümüzdeki günlerde Mardin Devlet Hastanesi’nde bir göz muayenesi var ama koronavirüs kapar diye götürme taraftarı değiliz. Bu muayeneyi ertelesek bir zararı olur mu? Veya nasıl bir önlem alarak muayeneye gidebiliriz?









PROF. DR. ZAFER KURUGÖL (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı): Kronik hastalığı olan çocuk veya yetişkinlerin muayenelerini aksatmamaları lazım. Kontroller gerekliyse ve gitmemek kişinin yaşam kalitesini etkileyecekse, elbette hekime de danışıp, ertelememeliler. Cerrahi müdahale gerekiyorsa, yapılmalı. Oradan bulaşması söz konusu değil. Özellikle çocuklarınızı aşılamayı sakın ihmal etmeyin. Aşı oranları düşerse kızamık veya suçiçeği salgınları yeniden görülmeye başlar. Aşı için aile hekiminize gitmekten korkmayın. Bu süreçte aşıların değerini daha iyi anladık. Kızamık aşısı olunca ömür boyu korunursunuz. Bu tip hastalıkları bir anda kontrol altına alacak tek şey aşı.