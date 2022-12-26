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Patilere yürekten destek

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#Hayvansever#İstanbul#İstanbul Yenikapı Meydanı
Patilere yürekten destek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2022 07:00

Son dönemde hayvanlara yönelik şiddet ve barınaklardaki kötü muamelelere dikkat çekmek isteyen binlerce hayvansever İstanbul Yenikapı Meydanı’nda bir araya gelerek ‘kürekle değil yürekle’ sloganıyla miting düzenledi.

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Pati Koruyucuları Hayvanları Koruma Derneği öncülüğünde çeşitli sivil toplum kuruluşları ve hayvan hakları dernekleri tarafından organize edilen mitinge Türkiye’nin her yerinden binlerce vatandaş katıldı. Hayvanseverler, 5199 sayılı Hayvan Hakları Kanunu’nun uygulanmasını ve hayvana yönelik şiddetin son bulmasını talep etti.

Patilere yürekten destek

Pati Koruyucuları Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ayşe Taşkıran, “Buradan tüm dernek büyüklerine, gerekli kurumlara sormak istiyorum, siz hiç tüfekle vurulmuş, felç kalmış, sokaklarda dövülmüş bir kedinin, köpeğin gözlerinin içine baktınız mı? Onlar acının, acı çekmenin ne olduğunu çok iyi biliyorlar” dedi.

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#Hayvansever#İstanbul#İstanbul Yenikapı Meydanı

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