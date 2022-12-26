Patilere yürekten destek

Haberin Devamı

Pati Koruyucuları Hayvanları Koruma Derneği öncülüğünde çeşitli sivil toplum kuruluşları ve hayvan hakları dernekleri tarafından organize edilen mitinge Türkiye’nin her yerinden binlerce vatandaş katıldı. Hayvanseverler, 5199 sayılı Hayvan Hakları Kanunu’nun uygulanmasını ve hayvana yönelik şiddetin son bulmasını talep etti.

Pati Koruyucuları Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ayşe Taşkıran, “Buradan tüm dernek büyüklerine, gerekli kurumlara sormak istiyorum, siz hiç tüfekle vurulmuş, felç kalmış, sokaklarda dövülmüş bir kedinin, köpeğin gözlerinin içine baktınız mı? Onlar acının, acı çekmenin ne olduğunu çok iyi biliyorlar” dedi.