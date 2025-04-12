Patika yolda cesedi bulunmuştu... Nurcan’ın ölümünde vahşet: Gerçek 10 ay sonra ortaya çıktı

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İstanbul Esenyurt’ta bir sitenin yanından geçen patika yoldan kötü kokular yayılmaya başladı. Mahalle sakinlerinin TEM Otoyolu’na ulaşmak için sıkça kullandığı bu dar yolda işe gitmekte olan M.C.B., 25 Haziran 2024 sabahı ağaçlık alanda bir kadının yüzüstü hareketsiz yattığını fark etti. Yaklaştığında kadının hayatını kaybettiğini anlayan M.C.B., polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin ilk incelemelerine göre, kadının çanta, cüzdan ve kişisel eşyaları yanındaydı. Poşetlerinde yedek kıyafetleri bulundu. Vücudunda darp veya yara izi bulunmazken, burun kısmında hafif kanama olduğu, ölüm morluklarının oluşmaya başladığı tespit edildi. Ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

HASTANEDEKİ BABASINA REFAKATÇİ OLACAKTI

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Hadımköy Mezarlığı’na defnedilen kadının, Nurcan Karabulut (35) olduğu belirlendi. Ailesiyle yapılan görüşmelerde Karabulut’un epilepsi hastası olduğu ve olay günü hastanede yatan babasına refakat etmek üzere evden çıktığı öğrenildi. Ancak Karabulut’un hastaneye hiç ulaşmadığı tespit edildi.

İlk aşamada epilepsi sonucu hayatını kaybettiği düşünülen Nurcan Karabulut’un ölümü, sağlık ekiplerince ‘şüpheli’ olarak değerlendirildi. Bunun üzerine polis ekipleri, soruşturmayı derinleştirdi. Adli Tıp Kurumu’ndan gelen rapor korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Nurcan Karabulut’a tecavüz edildiği belirlendi. Cesedi üzerinde bir erkeğe ait DNA örneklerine rastlandı. Ölüm nedeni ise boynuna uygulanan baskıydı. Karabulut’un boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Bu bulguların ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Karabulut’la olay günü, olay yerinde görüştüğü belirlenen sevgilisi M.G. (41), M.G.’nin ağabeyi ve aynı zamanda kullandığı hattın sahibi R.G.(44) ile Karabulut’un eski sevgilisi ve M.G. ile bağlantısı tespit edilen H.T. (39) 8 Nisan’da Esenyurt ve Beylikdüzü’nde düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerden alınan DNA örnekleri Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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‘BENİ ÖLDÜREBİLİR’ DEMİŞ

Nurcan Karabulut’un, sevgilisi Muhsin G. için çevresine “Bu adam beni öldürebilir. Biraz sorunlu” dediği öne sürüldü.

Gözaltına alınan Nurcan Karabulut’un sevgilisi Muhsin G. emniyetteki ilk ifadesinde ağabeyini tanımadığını, ayrıca olay günü olay yerinde HTS kayıtları çıkmasına rağmen Nurcan Karabulut’u da tanımadığını söyledi. Tüm şüpheliler suçlamaları reddetti.