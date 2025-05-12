Patent şampiyonu üniversiteler

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TÜRKPATENT verilerine göre, PatentTech tarafından analiz edilen sıralamalar üniversiteler bazında Türkiye, Avrupa, ABD ve uluslararası patent başvuruları ile tescil sayıları dikkate alınarak hazırlandı. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Türkiye’deki üniversitelerin ve araştırma merkezlerinin tüzel kişilikleriyle başvurusunu yaptıkları 9 bin 55 patent başvurusu bulunuyor. Bu başvuruların 3 bin 320’si en az bir ülkeden patent belgesi aldı. Üniversitelerin ve araştırma merkezlerinin patent başvuruları ilk yayımlanma tarihlerine göre analiz edildiğinde, 2024 yılında yayınlanan patent başvurularında bir önceki seneye göre yüzde 50 artış meydana geldiği görüldü.

YILDIZ TEKNİK 143 BAŞVURUYLA İLK SIRADA

Üniversitelerin buluşlarını korumak için TÜRKPATENT’e yaptıkları başvurular sonrasında ortaya çıkan listeye göre 2024 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) 143 patent başvurusuyla en fazla patent başvurusu yapan üniversite oldu. YTÜ’yü 127 başvuruyla İstanbul Medipol Üniversitesi ve 106 başvuruyla İstanbul Gelişim Üniversitesi izledi. Türkiye (TR) patent tescil şampiyonları sıralamasında ise listenin zirvesinde 41 tescil ile İstanbul Medipol Üniversitesi bulunuyor. Erciyes Üniversitesi 35 tescille ikinci sırada, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa 34 tescille üçüncü sırada yer aldı.

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Diğer yandan üniversitelerin 2024 Türkiye (TR) patent başvuru performanslarına ek olarak portföylerinde yer alan toplam TR patent sayısına göre de performans analizi gerçekleştirildi. Genel tescil sıralamasında zirvere 276 ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa bulunuyor. Onu 130 genel tescil ile İstanbul Medipol Üniversitesi ve 122 genel tescil ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) takip ediyor.

Türkiye’de faaliyet gösteren üniversitelerin 2024’te yayımlanan uluslararası patent başvurularına (PCT) bakıldığında ilk sırasında 52 başvuruyla Erzurum’daki Atatürk Üniversitesi yer aldı.

2024’te yayımlanan ve tescil edilen ABD (US) başvuruları analizinde ise en fazla US tescili alan üniversiteler sıralamasında da listenin zirvesinde Koç Üniversitesi 7 ile ilk sırada, Özyeğin Üniversitesi 6 ile ikinci, İTÜ 5 tescille üçüncü sırada bulunuyor. ABD patent tescillerinin genel sıralamasında Sabancı Üniversitesi 42 tescille zirvede.

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AVRUPA TESCİLLERİNDE LİDERLER

2024 yılında yayımlanan ve tescil edilen Avrupa Patent (EP) başvurularının analizinde ise 6 patent tesciliyle Yeditepe Üniversitesi ilk sırada yerini aldı. Anadolu, Koç ve Sabancı üniversiteleri 5 patentle ilk 4’ü oluşturuyor. Genel sıralamada ise Sabancı Üniversitesi 40, Koç Üniversitesi 36, Özyeğin Üniversitesi ise 35 tescille Avrupa Patent başvurularında ilk 3 sırada yer aldı.