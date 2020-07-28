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Emin YEŞİL/ İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 28.07.2020 - 11:59,Son Güncelleme:

Patenli gençlerin tehlikeli yolculukları kamerada

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Patenli gençlerin tehlikeli yolculukları kamerada
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İstanbul'da patenli gençlerin tehlikeli yolculukları, cep telefonu kameralarına yansıdı. Beyoğlu'nda ana yolda motosikletli kuryenin arkasına takılan patenci, yürekleri ağza getirdi.

İstanbul'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu vatandaşlar tarafından görüntülendi. Beyoğlu'nda ana yolda genç patenci, motosikletli kuryenin arkasından tutunarak kilometrelerce yolculuk yaptı. O anları ise seyir halinde olan bir başka motosiklet sürücüsü tarafından görüntülendi. Sürücünün tek elle motosikleti kullanması, diğer elliyle de patenci gencin tehlikeli yolculuğunu görüntülemesi dikkatlerden kaçmadı.

Sultangazi Esentepe Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde kaydedilen iki farklı görüntüde, patenci gençlerin özel halk otobüsünün arkasına takılarak ve seyir halindeki bir araca tutunarak tehlikeli yolculuk yaptığı görüldü.

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