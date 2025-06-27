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Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu! O anlar kameralara yansıdı

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#Kartal#Tehlikeli Yolculuk#İETT Otobüsü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2025 09:45

Kartal Köprüsü'nde seyir halinde olan İETT otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen patenli 2 genç tehlikeye davetiye çıkardı. Gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, 26 Haziran Perşembe günü öğle saatlerinde Kartal Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Patenli 2 genç uzun süre seyir halindeki İETT otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı.

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu O anlar kameralara yansıdı

Kendi can güvenliklerini tehlikeye atan gençler, aynı zamanda trafikteki diğer sürücüler için de risk oluşturdu. Gençler orta şeritte ilerleyen otobüsün arkasına tutunarak ilerledikleri sırada yan şeritteki kamyon ve otobüse de aldırış etmedi.

Otobüsün sağ şeride geçip durakta durmasıyla patenli gençler araçtan hızla uzaklaşarak gözden kayboldu. O anlar aynı yönde seyir halinde olan başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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#Kartal#Tehlikeli Yolculuk#İETT Otobüsü

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