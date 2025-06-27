Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu! O anlar kameralara yansıdı

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Olay, 26 Haziran Perşembe günü öğle saatlerinde Kartal Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Patenli 2 genç uzun süre seyir halindeki İETT otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı.

Kendi can güvenliklerini tehlikeye atan gençler, aynı zamanda trafikteki diğer sürücüler için de risk oluşturdu. Gençler orta şeritte ilerleyen otobüsün arkasına tutunarak ilerledikleri sırada yan şeritteki kamyon ve otobüse de aldırış etmedi.

Otobüsün sağ şeride geçip durakta durmasıyla patenli gençler araçtan hızla uzaklaşarak gözden kayboldu. O anlar aynı yönde seyir halinde olan başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.