Davut CAN / İZMİR, (DHA)
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Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde kamyonun arkasına tutunup, paten süren gençlerin tehlikeli yolculuğu, bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.
Karşıyaka'dan Konak yönüne giden bir kamyonun arkasına tutunan 2 patenli genç, yollarına bu şekilde devam etti. Tehlikeye aldırmadan kamyonun arkasına tutunarak yolculuk yapan gençleri gören bir vatandaş, o anları cep telefonuyla kaydetti.
Görüntülerde, 2 gencin bir ara arkasına dönüp, kendilerini kayda alan vatandaşa el salladıkları da görülüyor.
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