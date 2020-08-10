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Davut CAN / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 10.08.2020 - 14:48,Son Güncelleme:

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

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Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
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İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde kamyonun arkasına tutunup, paten süren gençlerin tehlikeli yolculuğu, bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.

Karşıyaka'dan Konak yönüne giden bir kamyonun arkasına tutunan 2 patenli genç, yollarına bu şekilde devam etti. Tehlikeye aldırmadan kamyonun arkasına tutunarak yolculuk yapan gençleri gören bir vatandaş, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerde, 2 gencin bir ara arkasına dönüp, kendilerini kayda alan vatandaşa el salladıkları da görülüyor.

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