Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nden dün akşam saatlerinde evlerine dönmek için yola çıkan patenli 2 genç, irili ufaklı taşlarla kaplı varyant yokuşunu çıkarken otomobile tutundu. Paten tekerlerinin taşların aralarına girme, ayaklarının burkulma ya da düşüp yaralanma riskine rağmen aracı bırakmayan gençler, yokuşu bu halde bitirdi. Sürücünün gençleri fark etmesi ancak uyarmaması ve araca tutunmalarına izin vermesi de dikkat çekti. Gençlerin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.