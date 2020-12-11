AA
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Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde patenli gençlerin, trafikte seyreden iki otomobile tutunarak ilerlemesi tehlike oluşturdu.
Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı'nda seyir halindeki iki otomobilin arkasına tutunarak ilerleyen 2 patenli gencin tehlikeli yolculuğu, sürücülerin durumu fark etmesiyle sona erdi. Sürücülerden birinin gençleri uyarması üzerine, araç seyir halindeyken aralarında kısa süreli tartışma yaşandı. Çevredekiler, gençlere tepki gösterdi.
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