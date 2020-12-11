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AA
Haber Giriş: 11.12.2020 - 23:10 | Son Güncelleme:

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

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Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
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Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde patenli gençlerin, trafikte seyreden iki otomobile tutunarak ilerlemesi tehlike oluşturdu.

Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı'nda seyir halindeki iki otomobilin arkasına tutunarak ilerleyen 2 patenli gencin tehlikeli yolculuğu, sürücülerin durumu fark etmesiyle sona erdi.  Sürücülerden birinin gençleri uyarması üzerine, araç seyir halindeyken aralarında kısa süreli tartışma yaşandı. Çevredekiler, gençlere tepki gösterdi.

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