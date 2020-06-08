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Gündem
Yavuz YILMAZ/GEMLİK(Bursa),(DHA)
Haber Giriş: 08.06.2020 - 10:39,Son Güncelleme:

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

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Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
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BURSA'da, halk otobüsünün arkasına tutunarak, yolculuk yapan patenli 3 genç, hem kendilerini hem de sürücüleri tehlikeye attı.

Gemlik’e bağlı Küçük Kumla Yolu'nda, patenli 3 genç, halk otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Yaklaşık 3 kilometre otobüs ile birlikte ilerleyen gençler, sürücülerin çaldıkları kornalara kulak asmadı. Hem kendilerini hem de sürücüleri tehlikeye atan gençlerin yolculuğu, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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