Patenli gençlerin halaylı ve tehlikeli yolculuğu!

Merkez Yenişehir ilçesindeki Elazığ karayolunda 2 gencin halay çekerek yaptığı tehlikeli yolculuk bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde karayolunda patenle halay çekip ilerleyen 2 gencin, kırmızı ışık ihlali yaptıkları da yer aldı.

2 genç, kırmızı ışıktan geçtikten sonra başka bir patenli arkadaşıyla buluşarak yollarına devam etti. Gençlerin halaylı ve tehlikeli yolculuğu ise Kürtçe müzik eşliğinde sosyal medyada paylaşıldı.