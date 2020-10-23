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Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 23.10.2020 - 12:22 | Son Güncelleme:

Patenli gençler otobüsün arkasına tutunarak ilerledi

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Patenli gençler otobüsün arkasına tutunarak ilerledi
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ANTALYA'da patenli 3 genç, hızı zaman zaman 40 kilometreyi bulan otobüsün arkasına tutunup, hem canlarını hem de trafiği tehlikeye attı. Otobüs ışıkta durunca görüntülendiklerini anlayan gençlerden biri, "Abla çekme" diyerek görüntü çeken kadına seslendi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi 12'nci cadde mevkisinde, büyükşehir belediyesi özel halk otobüsünün arkasına tutunan patenli 3 genç, sürati zaman zaman 40 kilometreye çıkan araçla birlikte trafikte ilerledi. Gençler, otobüs kırmızı ışıkta durunca aracı bıraktı. Kendilerinin görüntülendiğini fark eden gençlerden biri, kadına, "Abla çekme" dedi. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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