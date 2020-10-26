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Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 26.10.2020 - 10:01 | Son Güncelleme:

Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

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Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
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BURSA’da, özel halk otobüsünün arkasına tutunarak, giden patenli gencin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Caddesi’nde giden patenli genç, bir ara özel halk otobüsünün arkasına tutunarak, yolculuk etti. Yaklaşık 2 kilometre otobüs ile birlikte ilerleyen genç, sürücülerin uyarı kornalarına ise kulak asmadı. Hem kendisini hem de sürücüleri tehlikeye düşüren gencin yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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