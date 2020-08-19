Patenli gencin tehlikeli yolcuğu kamerada

İstanbul'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu vatandaşlar tarafından görüntülendi. Sultanbeyli’de ana yolda genç patenci, kamyonetin arkasından tutunarak kilometrelerce yolculuk yaptı. O anlar ise seyir halinde olan bir başka araçtaki vatandaş tarafından görüntülendi. Gencin kamyonetin arkasına takılarak seyir etmesi yürekleri ağza getirdi.