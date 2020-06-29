MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPatenli gencin hafriyat kamyonu arkasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada
GeriGündem Patenli gencin hafriyat kamyonu arkasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 29.06.2020 - 09:39,Son Güncelleme:

Patenli gencin hafriyat kamyonu arkasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Patenli gencin hafriyat kamyonu arkasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada
Abone Olgoogle-news

İSTANBUL trafiğinde patenli gencin hafriyat kamyonuna takılarak yaptığı tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Sultangazi Habibler -Arnavutköy bağlantı yolunda kaydedilen görüntüde patenli genç, araç yoğunluğuna aldırmadan hafriyat kamyonuna tutunarak tehlikeli yolculuk yaptı. Gelip geçen araçların arasında tehlikeye aldırmadan bir süre yolculuk yapan genç, daha sonra gözden kayboldu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle