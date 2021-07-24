Patara'nın kum tepeleri Tosun Paşa seti gibi...

Ege ve Akdeniz’de tatil yörelerinde bayram hareketi sürüyor. Tatilciler sahillerden ören yerlerine, su kenarlarından tarihi köylere kadar her turistik alanı ziyaret ediyor. Tatil bölgelerinde bulunan ilçelerin girişlerinde kilometrelerce kuyruk oluşuyor. Bu tatil döneminde vatandaşların uğrak noktalarının başında Kayaköy ve Patara gibi noktalar da yer aldı. Tatil bölgelerinden izlenimlerimizi aktardığımız yolculuğumuzda bizim de yeni durağımız bu iki nokta oldu. Özellikle tatillerini Fethiye ve Kaş bölgesinde geçirenlerin ziyaret ettiği bu bölgeler son yılların en kalabalık tatil dönemi yaşıyor.

Geçen senenin ‘Patara Yılı’ ilan edilmesiyle kum tepelerine ve antik kente olan ilgi arttı. Gün batımını izlemeye gelen turistler ise kum tepelerinde aşırı yoğunluk oluşturuyor.

FOTOĞRAF REKABETİ

Yönetmenliğini Kartal Tibet’in yaptığı, senaryosunu Yavuz Turgul’un yazdığı ve yapımcılığını Ertem Eğilmez ile Nahit Ataman’ın üstlendiği 1976 yapımı Tosun Paşa filmini hatırlarsınız. Filmdeki çöl sahnelerinde Seferoğulları ile Tellioğulları’nın Yeşil Vadi için yaptıkları mücadeleyi de. Kum tepelerindeki bu mücadele günümüzde farklı bir rekabete dönmüş durumda. Patara’da gün batımını izlemek için kum tepelerine akın eden vatandaşlar yoğun kalabalıkta, hem güzel bir yer kapmak için hem de en iyi manzaralı gün batımını fotoğraflamak için birbiriyle yarışıyor.

ORMAN YOLUNDA TRAFİK

Gündüzleri genellikle bölgedeki antik kent ve plajlarda vakit geçiren tatilciler, akşam saat 18.00 gibi yanlarına yiyecek ve içeceklerini alarak kum tepelerine gelmeye başlıyor. Ancak son yıllarda bilinirliği gittikçe artan kum tepelerine giden orman yollarında bile trafik oluşmuş durumda. Bölge esnafı ziyaretçilerin tepelere giderken en çok bölgenin ünlü şaraplarından satın aldığını belirterek, “Son 5 yılda buranın popülerliği gittikçe artmaya başladı. Önceden gün batımını izlemek için gelirlerdi ama şimdi gelip saatlerce fotoğraf çekiyorlar. Sosyal medya ile bu ilgi daha da artıyor. Kum tepelerine yakın yerlerde oteller neredeyse dolu. Akşam kum tepelerinden dönen ziyaretçiler mekanları da dolduruyor” diyor. Bölgedeki otel fiyatları 600 liradan, pansiyonlardaki ücretler ise 400 liradan başlıyor.

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