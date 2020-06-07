MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPatara'daki kazı çalışmalarında bulundu
GeriGündem Patara'daki kazı çalışmalarında bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA (DHA)
Haber Giriş: 07.06.2020 - 10:24,Son Güncelleme:

Patara'daki kazı çalışmalarında bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Patara'daki kazı çalışmalarında bulundu
Abone Olgoogle-news

Antalya'nın Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Patara Antik Kenti'ndeki tiyatro sondaj çalışmalarında 1,3 santim çapında antik yüzük taşı bulundu.

Antalya'nın Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Patara Antik Kenti'ndeki tiyatro sondaj çalışmalarında 1,3 santim çapında antik yüzük taşı bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020'nin 'Patara Yılı' ilan edilmesinin ardından Likya Birliği'nin başkenti olan Patara Antik Kenti'ndeki çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fahri Işık ve ekibince 1988'de başlatılan, 1999'dan bu yana da Prof. Dr. Havva İşkan Işık başkanlığında sürdürülen kazı çalışmalarında, bir antik buluntu daha gün yüzüne çıkarıldı. ,Patara Antik Tiyatrosu sondaj çalışmalarında, antik dönemlere ait 1,3 santim çapında yüzük taşı bulundu. Yüzük taşıyla ilgili detaylı bilginin ilerleyen günlerde paylaşılacağı belirtildi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle