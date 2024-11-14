Patara zaferi... Yapılaşma engellendi

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Nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta caretta deniz kaplumbağalarının da Akdeniz’deki en önemli yuvalama alanlarından biri olan Patara’da, 1/25 binlik imar planı kapsamındaki arazilerde 800’ün üzerinde kaçak villa ve yapı bulunuyor. Patara 1/25 binlik Özel Çevre Koruma Bölgesi Planı, Kaş’ta 18 Mart 2022 ve 25 Ocak 2023 tarihlerinde askıya çıkartıldı, itirazlar sonucu indirildi. En son 12 Mayıs 2023’te onaylanan, 5 Haziran 2023 tarihinde tekrar askıya çıkarılan planın iptali için Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın da desteği ile Kaş Çevre ve Kültür Derneği, TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi ve Peyzaj Mimarları Odası tarafından dava açıldı.

1/25 binlik imar planının iptali için açılan davanın bilirkişi heyeti, nisan ayında alanda inceleme yaptı. Antalya 4’üncü İdare Mahkemesi, bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor doğrultusunda, kaçak villa ve yazlık bulunan alanda yapılaşmayı yasallaştıracağı ve yeni yapılara yol açacağı aktarılan 1/25 binlik imar planının iptaline karar verdi.