Pastırma yiyen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

15 Kasım'da pastırma yedikten sonra rahatsızlanan M.K. (77) ve C.U. (57), 16 Kasım'da ise O.K. (53), B.K. (26) ve A.E.T.'nin (12) zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. M.K. O.K. ve C.U. tedavilerinin ardından taburcu edilirken, B.K. ve A.E.T. önlem amacıyla serviste gözlem altına alındı. Niğde Valiliği'nin açıklamasında, "Vatandaşlarımızın tamamının şikayet öncesinde pastırma tükettiği tespit edilmiştir. Durum, besin zehirlenmesi şüphesi kapsamında değerlendirilmiştir. Ağır durumda olan herhangi bir hasta bulunmamaktadır. Süreç ilgili sağlık birimlerince yakından takip edilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, olayla ilişkili olabileceği değerlendirilen gıda ürünleri ve temin noktalarına yönelik gerekli denetim ve numune alma işlemlerine başlanmış olup süreç titizlikle yürütülmektedir" denildi.