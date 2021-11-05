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Pastırma yazı ne zaman başlıyor? Pastırma sıcakları ile yaz geri geliyor

#Pastırma Yazı#Pastırma Sıcakları#Pastırma Sıcağı
Pastırma yazı ne zaman başlıyor Pastırma sıcakları ile yaz geri geliyor

Pastırma sıcakları ya da pastırma yazı, sonbahar ortalarına gelinmesiyle birlikte vatandaşın gündemine girmeye başladı. Pastırma yazı, sonbahar aylarının belirli dönemlerinde ortaya çıkan sıcaklık artışı için ülkemizde kullanılan tabirdir. Pastırma sıcakları, yılda birkaç kez görülebildiği gibi, bazen hiç yaşanmayabilir. Genel olarak sonbahar aylarında görülen pastırma sıcaklıkları, gündüzleri güneşli, geceleri ise serin bir havayla karşı karşıya bırakır. Peki, pastırma sıcaklıkları ne zaman başlar? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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Pastırma sıcakları ya da bir diğer ifade ile pastırma yazı, bu yıl da tarihi ile merak ediliyor. Her yıl belirli dönemlerde ortaya çıkan pastırma yazı sıcakları, mevsim normallerinin üzerine çıkarak yaz aylarını aratmayacak bir sıcaklık ortamı doğuruyor. Kısa süren bu sıcaklıkların ardından hava yeniden soğuyarak mevsim normallerine dönüyor. Peki, Pastırma yazı ne zaman başlıyor? İşte, Pastırma sıcakları için tarih bilgiler

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAR?

Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyim. Bazı yıllar birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir.

Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.

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Pastırma yazı deyiminin ortaya çıkması, pastırmanın bu donemde hazirlanmasi sebebiyle olmuştur. Gece ve gündüz arası sıcaklıkların birbirine yakın ve sıcak olması sebebi ile; pastırmanin en ideal şekilde kuruması bu donemde olur. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.

 

 

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