Pastırma yazı ne zaman? 2021 Pastırma yazı sıcakları bilgisi

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Ekim ayının gelişi ve sıcaklıkların düşmesi ile birlikte gözler havanın yeniden ısınacağı pastırma sıcaklarına çevrildi. Sonbaharda sıcaklığın kışa girmeden son kez hissedildiği pastırma yazı sıcakları 2021 ne zaman başlayacak? İşte pastırma sıcakları hakkında ayrıntılı bilgiler…

PASTIRMA YAZI SICAKLARI NEDİR?

Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.

Gece ve gündüz arası sıcaklıkların birbirine yakın ve sıcak olması sebebi ile; pastırmanın en ideal şekilde kuruması bu donemde olur. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.

PASTIRMA YAZI NE ZAMAN 2021?

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Pastırma yazı sıcakları, genellikle sonbahar mevsiminin sonunda yani ekim ayının sonunda başlar, kasım ayının ortasına kadar devam eder. Pastırma yazı sıcakları güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılır. Bazı yıllar birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir.