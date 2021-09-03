Pastırma sıcakları ne zaman başlar?

Pastırma sıcakları ya da pastırma yazı için araştırmalar devam ediyor. Pastırma yazı ise sonbahar aylarının belirli dönemlerinde ortaya çıkan sıcaklık artışı için ülkemizde kullanılan tabirdir. Pastırma sıcakları, yılda birkaç kez görülebildiği gibi, bazen hiç yaşanmayabilir. Genel olarak sonbahar aylarında görülen pastırma sıcaklıkları, gündüzleri güneşli, geceleri ise serin bir havayla karşı karşıya bırakır. Peki, pastırma sıcaklıkları ne zaman başlar? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Pastırma sıcakları ya da bir diğer ifade ile pastırma yazı, bu yıl da tarihi ile merak ediliyor. Her yıl belirli dönemlerde ortaya çıkan pastırma yazı sıcakları, mevsim normallerinin üzerine çıkarak yaz aylarını aratmayacak bir sıcaklık ortamı doğuruyor. Kısa süren bu sıcaklıkların ardından hava yeniden soğuyarak mevsim normallerine dönüyor. Peki, Pastırma yazı ne zaman başlıyor? İşte, Pastırma sıcakları için tarih bilgiler

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