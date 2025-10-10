Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atılmasıyla ilgili 4 zanlı tutuklandı

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 5 Ekim'de Mavi Bulvar'daki pastanenin girişine pimi çekilmemiş el bombası attıktan sonra kaçmaya çalışırken yakalanan Ö.G'nin (16) ardından olayla bağlantılı 3 şüphelinin daha kimliğini tespit etti.

Ekipler, Ö.G'yi azmettirdiği ve olay yerine giderek bombanın atılmasını uzaktan izlediği öne sürülen Sezer S. (42) ile bu kişiye yardım ettiği iddia edilen Kadir K. (18) ve Abdullah Ü'yü (54) operasyonla yakaladı.

Pastanenin sahibi Ziya Ü'nün kuzeni Özgür Ü'nün yaklaşık bir yıl önce borcu nedeniyle husumetli olduğu kişi tarafından Ankara'da silahla vurularak öldürüldüğü, kuzeninden kalan borcu ödemesi için kendisine baskı yapıldığı ve el bombasının da gözdağı vermek amacıyla iş yerine atıldığı öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.G, Sezer S, Kadir K. ve Abdullah Ü. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

OLAY

Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da 5 Ekim'de, Ö.G, Ziya Ü'ye ait pastanenin giriş kısmına pimi çekilmemiş el bombası atarak kaçmıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, el bombasını atıp kaçan şüpheliyi yakalamıştı.

Zanlının pastaneye pimi çekilmemiş el bombasını atıp kaçması iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedilmişti.