Pastanede iğrenç olay! Yanında çalışan çocuğu taciz etti

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Ali Rıza ETCİ/ERMENEK, (Karaman)(DHA)- Olay, geçen yıl mart ayında Sarıveliler ilçesinde meydana geldi. Bir pastanede işe başlayan A.Ö., iddiaya göre patronu Adnan Canbolat tarafından tacize uğradı. Durumu anlattığı ailesi Canbolat'tan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine tutuklanan Canbolat, Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanma sürecinde tahliye oldu.

Tutuksuz yargılanan Canbolat, elde edilen güvenlik kamera görüntüleri ve diğer delillerin ardından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Canbolat, verilen cezanın ardından tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne konuldu.