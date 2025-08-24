Pastanede dehşet

Haberin Devamı

ANTALYA Kepez’de önceki akşam saat 22.00 sıralarında, Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre’ye ait pastanede çalışan Elif Kılıç (32), işyerine gelen eski nişanlısı Hasan Fırat (30) ile masada oturup sohbet etmeye başladı. Yaklaşık 1 yıl önce ayrıldığı öğrenilen ikili arasında kısa süre sonra tartışma çıktı. İddiaya göre; tartışma sırasında tarafların sesi yükselince işyeri sahibi Kerim Üre (54) masaya geldi. Üre ile Hasan Fırat arasında da sözlü atışma yaşandı. Dakikalar içinde gerginlik büyüyerek kavgaya dönüştü.

Çıkan arbede Kerim Üre, belinden çıkardığı tabancayla Hasan Fırat’a ateş etti. Fırat yere yığılırken, araya girmeye çalışan Elif Kılıç da açılan ateş sonucu vuruldu. Kerim Üre de olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen ekiplerce hastaneye kaldırılan Kılıç ve Fırat, kurtarılamadı. Elif Kılıç’a 1, Hasan Fırat’a ise 8 kurşun isabet ettiği belirlendi.

ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Kerim Üre için yakalama çalışması başlatıldı. Kepez ilçesi Habibler Mahallesi 5509 Sokak’ta park halindeki araçta Kerim Üre’nin direksiyonda başından vurulmuş halde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilin içinde tabanca da ele geçirildi. İlk incelemelere göre Üre’nin kendi silahıyla yaşamına son vermiş olabileceği değerlendirildi.

ÖNCE HAVAYA SIKTI

Olay yeri inceleme ekipleri hem pastanede hem de Üre’nin aracının bulunduğu noktada delil çalışması yaptı. Polis, tarafların arasındaki tartışmanın nedenini belirlemek için hem görgü tanıklarının ifadelerini hem de güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Soruşturmanın sürdüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde; arbede sırasında Hasan Fırat’ın Kerim Üre’ye yumruk attığı, Üre’nin belindeki tabancayı çıkarıp, önce havaya, ardından Hasan Fırat’a doğru ateş ettiği görüldü. Bu sırada araya girmeye çalışan Elif Kılıç’ın da kurşunların hedefi olduğu anlar, kamerada yer aldı. Kerim Üre’nin cenazesi, ikindi namazına müteakip Sütçüler Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.