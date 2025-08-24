×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Pastanede dehşet

Güncelleme Tarihi:

#Pastane#Tartışma#Ateş Açma
Pastanede dehşet
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2025 07:00

Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre, işyerinde çıkan tartışma sonucu Hasan Fırat’a ateş açtı. Kurşunlar araya girmeye çalışan Elif Kılıç’a da isabet etti. Elif Kılıç ve Hasan Fırat hayatını kaybederken, olay yerinden ayrılan Üre ise kısa süre sonra otomobilinde tabanca ile kendisini başından vurarak yaşamına son verdi.

Haberin Devamı

ANTALYA Kepez’de önceki akşam saat 22.00 sıralarında, Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre’ye ait pastanede çalışan Elif Kılıç (32), işyerine gelen eski nişanlısı Hasan Fırat (30) ile masada oturup sohbet etmeye başladı. Yaklaşık 1 yıl önce ayrıldığı öğrenilen ikili arasında kısa süre sonra tartışma çıktı. İddiaya göre; tartışma sırasında tarafların sesi yükselince işyeri sahibi Kerim Üre (54) masaya geldi. Üre ile Hasan Fırat arasında da sözlü atışma yaşandı. Dakikalar içinde gerginlik büyüyerek kavgaya dönüştü.

Çıkan arbede Kerim Üre, belinden çıkardığı tabancayla Hasan Fırat’a ateş etti. Fırat yere yığılırken, araya girmeye çalışan Elif Kılıç da açılan ateş sonucu vuruldu. Kerim Üre de olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen ekiplerce hastaneye kaldırılan Kılıç ve Fırat, kurtarılamadı. Elif Kılıç’a 1, Hasan Fırat’a ise 8 kurşun isabet ettiği belirlendi.

Haberin Devamı

Pastanede dehşet

ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Kerim Üre için yakalama çalışması başlatıldı. Kepez ilçesi Habibler Mahallesi 5509 Sokak’ta park halindeki araçta Kerim Üre’nin direksiyonda başından vurulmuş halde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilin içinde tabanca da ele geçirildi. İlk incelemelere göre Üre’nin kendi silahıyla yaşamına son vermiş olabileceği değerlendirildi.

Pastanede dehşet

ÖNCE HAVAYA SIKTI

Olay yeri inceleme ekipleri hem pastanede hem de Üre’nin aracının bulunduğu noktada delil çalışması yaptı. Polis, tarafların arasındaki tartışmanın nedenini belirlemek için hem görgü tanıklarının ifadelerini hem de güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Soruşturmanın sürdüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde; arbede sırasında Hasan Fırat’ın Kerim Üre’ye yumruk attığı, Üre’nin belindeki tabancayı çıkarıp, önce havaya, ardından Hasan Fırat’a doğru ateş ettiği görüldü. Bu sırada araya girmeye çalışan Elif Kılıç’ın da kurşunların hedefi olduğu anlar, kamerada yer aldı. Kerim Üre’nin cenazesi, ikindi namazına müteakip Sütçüler Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pastane#Tartışma#Ateş Açma

BAKMADAN GEÇME!