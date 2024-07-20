Password seyirciyle buluştu... hem eğlendirdi hem kazandırdı

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Merakla beklenen yarışma Password, izleyiciden tam not aldı. Şebnem Bozoklu’nun sunuculuğunda ekrana gelen programda konuk yarışmacı Yasemin Sakallıoğlu’nun daimi yarışmacı Enis Arıkan’a karşı mücadele ettiği anlar izleyenleri güldürdü.

REKABET ZİRVEDE

Farklı takımlarda yer alan bu iki isim, her turda takım değiştirerek rekabeti zirveye çıkarttı. 250 bin liralık büyük ödülü kazandırmak için kıyasıya mücadele eden ünlüler, izleyicilere heyecanla birlikte kahkaha dolu anlar yaşattı.

GECENİN SÜRPRİZİ

Yasemin ve Enis’in esprili atışmaları da Password’ün ilk bölümüne damga vurdu. Enis’in yarışmacısı İzel’le yaptığı salsa dansı, gecenin sürprizi oldu.

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PASSWORD’LER EĞLENDİRDİ

Yasemin’in takım arkadaşının “paten” Password’ünü anlatırken “kaykay” ipucunu vücuduyla desteklemesi, ünlü komedyenin seyircileri kahkahaya boğmasına yetti. Enis’in “canavar” Password’ünü anlatırken yaptığı komik hareketler izleyenleri eğlendirirken, Yasemin’in itirazlarına sebep oldu.

160 BİN LİRALIK ÖDÜL

Oldukça çekişmeli geçen yarışmanın finalinde yarışmacı İzel, Yasemin ve Enis’in yardımıyla Password’den 160 bin liralık ödül kazandı.

YENİ BÖLÜM HEYECANI

Password’ün ilk bölümü büyük beğeni toplarken izleyiciler önümüzdeki hafta yayınlanacak yeni bölümü heyecanla beklemeye başladı.

HER CUMA KANAL D’DE

Shine Medya’nın yapımcılığını üstlendiği Password, yaz boyunca her Cuma saat 20:00’de Kanal D’de izleyicilerle buluşmaya devam edecek.