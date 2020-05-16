Password Ne Demek? Password Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Password sözcüğü farklı alanlarda kullanılsa bile bu sözcük temelde güvenlik amacıyla kullanılmaktadır. Password, İngilizce bir sözcüktür. Password kelimesini Türkçeye çevirdiğimizde “parola “veya “şifre” anlamına gelmektedir.

Password Ne Demek?

Password İngilizce kökenli bir sözcüktür ve Türkçede şifre veya parola gibi manalara karşılık gelir. Hayatımızda farklı kullanım alanlarının olmasının yanında bilhassa teknolojinin gelişimi ve birçok işlem ve işin dijital alana kaymasıyla beraber kişi ve kurumlar işlemlerini güvenilir bir biçimde yürütmek için kendi parolalarını oluşturmuşlardır. İş yerleri ve evlerde herhangi bir hırsızlık vb. durumlarla karşılaşmamak için kullanılırken, dijital ortamla ise aslında yine aynı mantıkla hesapların çalınması gibi bir amaçla kullanılmaktadır.

Bu parolalar sunucu ve arasındaki birbirini teşhis etme aracıdır denilebilir. Bir yönüyle bu parola ve şifrelere çağcıl imzalar olarak söylenebilir. Ayrıca bazı sunucuların güvenlik ölçütlerinden dolayı parola kıstasları bulunmaktadır. Bu şifrenizin bir başkası tarafından öğrenilmesini engellemek, zorlaştırmak için yapılmaktadır.