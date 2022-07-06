Paspasla kovalanan balık: Akdeniz Zarganası…

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Kızıldeniz'in Mısır kıyılarında ardı ardına yaşanan köpekbalığı saldırılarının ardından Marmaris kıyılarında 'paspasla kovalanan yüzgeçli balık' gözleri denizleri turizm sezonunun ortasında sahillere çevirdi.

'Kovalanan' balığın her ne kadar köpekbalığı değil bir Akdeniz Zarganası olduğu anlaşılsa da kafalardaki soru işaretleri gitmedi.

Tüm bunları ülkemizdeki denizlerde uzun yıllar araştırmalar yapan isimlerden Dr. Metin İlemin ile konuştuk.

ÖZEL BİR TÜR MÜ?

Görüntülerdeki Akdeniz Zarganası'nın soyu tükenmekte olan bir tür olmadığını belirten İlemin, "Sularımızda bolca bulunan bir tür. Av için rekabet halinde olduğu Kılıçbalığı ile de çok karıştırılıyorlar. Avcılık açısından bir ekonomik değeri de yok" dedi.

"BU ZARGANA BAŞKA ZARGANA"

Zargana denince uzunluğu 30 cm'ye kadar çıkan ince uzun olan ve bolca tüketilen tür ile de karıştırıldığını belirten İlemin, "Ancak Akdeniz Zarganası'nın pek bir ekonomik değeri bulunmuyor. Bu tür Mızrak Balığı olarak da adlandırılıyor. Avlanılan bir tür değil. İnsanlara da hiçbir zararı yok" diye anlattı.

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BOYLARI 240 CM'YE KADAR ÇIKIYOR

Akdeniz Zarganası'nın tamamen Akdeniz'in faunası içinde yer aldığını belirten İlemin, "Özellikle İtalya'da Adriyatik kıyılarında bolca bulunurlar. Ege adalarının çevresinde görülüyorlar. Marmaris'te de görülmeleri doğal. Zaten kıyılarda iskele kenarlarında avlanırlar. Boyu 240 cm'ye ağırlığı da 70 kiloya kadar varabiliyor. Yani büyük bir tür. Bu yüzden köpek balıkları ile karıştırılıyorlar" dedi.

Akdeniz Zarganası'nın daha çok geceleri kıyılara geldiğini belirten İlemin görüntülerdeki balığın gündüz vakti sahile gelmesi ile ilgili de çeşitli gerekçelerin olabileceğini söyledi.

Köpekbalıklarının sayısı dünya genelinde azaldı ve koruma altındalar. İnsanlar onlardan daha tehlikeli. Her yıl dünya genelinde 15 insan köpekbalığı saldırısı yaşıyorsa bir milyonun üzerinde köpekbalığı da insan aktivitesi nedeniyle ölüyor. Prof. Dr. Halit Filiz

AKDENİZ'DE KÖPEK BALIĞI VAR MI?

"Peki Türkiye'de köpek balığı var mı?" sorusunu da yanıtlayan İlemin "Akdeniz'de yüzden fazla köpekbalığı türü var. Ancak insanlara saldıran büyük Beyaz Köpekbalıkları Pasifikler'de yer alıyorlar. Akdeniz sahilinde insan eti yiyen, saldırgan köpek balığı bulunmuyor. Varsa da Basra Körfezi'nden birkaç tane girmiş olabilir. Ancak Akdeniz sahili açısından bir tehlike yok" diye konuştu.

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Küresel iklim krizinin Akdeniz bölgesindeki olağanüstü bir etkisinin şu ana kadar olmadığını belirten İlemin "Pasifiklerde ciddi sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Özellikle endüstriyel atıklar yüzünden. Ancak Akdeniz için olağanüstü bir olumsuz durum söz konusu değil" diye konuştu.