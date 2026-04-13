Paskalya kutlandı

#Paskalya#Hristiyanlık#Fener Rum Patrikhanesi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2026 07:00

HIRİSTİYAN dünyasında Paskalya heyecanı yaşanırken Türkiye’deki kiliselerde de ayinler yapıldı.

İstanbul Fatih’te bulunan Fener Rum Patrikhanesi Aya Yorgi Kilisesi’nde, Hıristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa’nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla düzenlenen ayini Patrik Bartholomeos yönetti. Ayinde dualar ve ilahiler okundu, mum yakılarak dilek dilendi. Hatay’ın Samandağ ilçesinde yaşayan Hıristiyan vatandaşlar da Paskalya Bayramı dolayısıyla önceki gece Cemal Gürsel Mahallesi'nde bulunan Azize Tekla Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Kilise papazı Abdullah Yumurta'nın yönettiği ayinde, kilise korosu ilahiler söyledi. Havai fişek gösterilerinin de yapıldığı ayin sonunda vatandaşlar boyalı yumurtaları tokuşturarak birbirlerinin bayramını kutladı. Midyat’ta Süryaniler, Paskalya Bayramı’nı kutladı. Mardin’in Midyat ilçesinde yaşayan Süryaniler de Paskalya Bayramı için tarihi Mor Şarbel Kilisesi’nde bir araya geldi. Ayinde Süryanice ilahiler seslendirildi, kadınlar zılgıt çekti.

