Paskalya kutlandı

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İstanbul’daki Fener Rum Patrikhanesi Aya Yorgi Kilisesi’nde önceki gece gerçekleştirilen programda dualar ve ilahiler okundu. Patrik Bartholomeos’un yönettiği ayine Yunanistan’ın İstanbul Başkonsolosu Konstantinos Koutras da katıldı. Saat 00.00’da Fener Rum Patrikhanesi ve kilisedeki ışıklar söndürülerek çanlar çalındı. Katılımcılar, Hz. İsa’nın yeniden dirilişini sembolize eden mumları yakarak ayine eşlik etti. Sabaha kadar dualarla devam eden Paskalya programı, dün 10.00’da başlayan ayinle sona erdi. Hatay’ın Samandağ ilçesindeki Azize Tekla Kilisesi, Mardin’deki Kırklar Kilisesi, Edirne’deki Sveti Konstantin-Elena Kilisesi ve Çanakkale’nin Bozcaada ilçesindeki Aya Yorgi Şapeli’nde de ayinler düzenlendi, mum yakılarak dualar okundu, boyalı yumurtalar tokuşturuldu.

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ERDOĞAN: KARDEŞLİĞİN SİMGESİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hıristiyan vatandaşların Paskalya Bayramı’nı kutladı. Erdoğan, kutlama mesajında şunları kaydetti: “Muhtelif kilise ve gruplara mensup Hıristiyan vatandaşlarımızın Paskalya Bayramı’nı tebrik ediyorum. Saygı ve sevgiyi merkezine alan bir medeniyetin mensupları olarak Anadolu’yu binlerce yıldır barış yurdu yapan tüm vatandaşlarımızın kendi din, kültür ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem atfediyoruz. Birlikteliğin, kardeşliğin ve paylaşmanın simgesi olan Paskalya’nın insanlığa getirdiği barış ve sevgi ruhunun, her daim yanımızda olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Hıristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyanların Paskalya yortularını bir kez daha kutluyor, kendilerine esenlik dileklerimi iletiyorum.”

ÖZEL: BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hıristiyan vatandaşların Paskalya Bayramı’nı kutladı. Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında “Hıristiyan yurttaşlarımız başta olmak üzere tüm Hıristiyanların Paskalya Bayramı’nı kutluyor, bu özel günün ülkemize, bu dönem çok ihtiyaç duyduğumuz barış, adalet, hoşgörü ve dayanışma getirmesini diliyorum. Birlikte yaşama kültürümüzü yaşatan tüm yurttaşlarımızla daha aydınlık, daha adil, daha özgür bir Türkiye’yi hep birlikte kuracağız” dedi. Özel ayrıca, Türkiye’deki Hristiyan cemaatlerin ruhani liderlerini telefonla arayarak, bayramlarını kutladı.