Paşinyan’dan çaylı-muzlu paylaşımlar

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İNCE BELLİYLE...

Resmi Instagram hesabından yayımladığı bir videoda ince belli bardakta çay içerken çekilen görüntülerine yer verdi. Ceketinin yakasında Ermenistan haritası bulunan Paşinyan’ın Türk çayı eşliğindeki molası, COP31’in dikkat çeken anları arasında yer aldı.

CEBİNE ATTI

Bir başka paylaşımında ise otelde çantasını toplarken masanın üzerinde duran bir Anamur muzunu ceketinin cebine attı. Antalya’dan başka bir program için Dublin’e gittiğinde de muzu çıkarıp masaya attığı görüntülerini paylaştı.