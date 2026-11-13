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Paşinyan’dan çaylı-muzlu paylaşımlar

Güncelleme Tarihi:

#Nikol Paşinyan#Ermenistan#COP31
Paşinyan’dan çaylı-muzlu paylaşımlar
Salim Uzun
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2026 07:00

COP31 için Antalya’ya gelen liderlerden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, birbirinden eğlenceli sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

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İNCE BELLİYLE...

Resmi Instagram hesabından yayımladığı bir videoda ince belli bardakta çay içerken çekilen görüntülerine yer verdi. Ceketinin yakasında Ermenistan haritası bulunan Paşinyan’ın Türk çayı eşliğindeki molası, COP31’in dikkat çeken anları arasında yer aldı.

CEBİNE ATTI

Bir başka paylaşımında ise otelde çantasını toplarken masanın üzerinde duran bir Anamur muzunu ceketinin cebine attı. Antalya’dan başka bir program için Dublin’e gittiğinde de muzu çıkarıp masaya attığı görüntülerini paylaştı.

Paşinyan’dan çaylı-muzlu paylaşımlar

 

 

 

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#Nikol Paşinyan#Ermenistan#COP31

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