Paşinyan Türkiye’ye geliyor

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Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan, Paşinyan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine 20 Haziran’da Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi. Simonyan, bu ziyareti “tarihi” olarak nitelendirerek “Ermenistan Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir lider bu düzeyde Türkiye’yi ziyaret edecek” dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Paşinyan’ı İstanbul’da kabul edeceğini belirtti.

Paşinyan son olarak Haziran 2023’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın göreve başlama törenine katılmak üzere Ankara’ya gelmişti. Bu ziyaret, 2009’dan bu yana bir Ermeni liderin Türkiye’ye yaptığı ilk ziyaret olmuştu.

TÜRKİYE-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİ

Erivan ve Ankara arasında resmi diplomatik ilişkiler bulunmuyor. Ancak 2022 yılında bu yana iki ülke 1993’ten beri kapalı olan kara sınırının üçüncü ülke vatandaşları ve diplomatlara açılması konusunda anlaşmaya varmıştı. Türkiye ve Ermenistan sınır kapısının üçüncü ülke vatandaşlarına açılması konusunda anlaşmış olsa da bu karar hâlâ uygulamaya konulmadı. Ancak sınır kapısı resmen açık olmasa da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler için Ermenistan’dan gönderilen yardımın geçişi ve bu yıl mart ayında Suriye’ye Türkiye üzerinden yardımların ulaştırılması amacıyla iki kez açılmıştı. m ANKARA