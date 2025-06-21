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Paşinyan Dolmabahçe’de

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#Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan#Türkiye-Ermenistan İlişkileri#Recep Tayyip Erdoğan
Paşinyan Dolmabahçe’de
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2025 07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye çalışma ziyaretinde bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı dün akşam Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde resmi törenle karşıladı

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Gürüşmede Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar başta olmak üzere, Güney Kafkasya’daki barış ve diyalog süreci ile bölgeyi ilgilendiren güncel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede mevcut konjonktürde Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış müzakerelerinde varılan mutabakatın önemine dikkat çekti. Erdoğan, Türkiye’nin, bölgenin “kazan-kazan” anlayışıyla kalkındırılması hedefiyle yürütülen çabalara her türlü desteği sağlamaya devam edeceğini vurguladı. Kabulde, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında atılabilecek adımlar da ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin sadece Kafkasya’da değil, tüm bölgede istikrarın tesisi için diplomasinin tüm imkânlarını kullandığını, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının bölgede oluşturduğu riskleri bertaraf etme amacıyla liderlerle temaslarına devam ettiğini söyledi.

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Paşinyan son olarak Haziran 2023’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın göreve başlama törenine katılmak üzere Ankara’ya gelmişti. Bu ziyaret, 2009’dan bu yana bir Ermeni liderin Türkiye’ye yaptığı ilk ziyaret olmuştu.

 

           

 

 

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#Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan#Türkiye-Ermenistan İlişkileri#Recep Tayyip Erdoğan

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