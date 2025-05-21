Pasifik’te ‘dişli’ mücadele... Köpekbalığı saldırısına uğrayan Türk yüzücüler o anları Hürriyet’e anlattı

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ULTRA yüzücüleri Yasemin Altıntaş ve Murat Öz, Türkiye’yi uluslararası alanda temsil ediyorlar. Parkurları iki kara parçası arasındaki kanallardan oluşuyor. Son olarak Pasifik Okyanusu’nda ABD’nin Hawaii açıklarındaki 42 kilometrelik Molokai parkurunu geçmeye çalışıyorlardı. Bu parkuru özellikle gece yarısı geçmeyi planlamışlardı. Çünkü bölgedeki ‘cookie cutter’ (kurabiye kapan) türü köpekbalıklarının ay ışığı olan gecelerde yüzeye çıkmadıkları biliniyordu.

KURABİYE ISIRIĞI

Ancak bu kez öyle olmadı. Murat Öz bu köpekbalıklarından biri tarafından ısırıldı ve parkuru yarım bırakmak zorunda kaldı. Birkaç metre ötesinde yüzen Yasemin Altıntaş ise zehirli denizanasına çarpıldı. İkili dün Türkiye’ye döndü. Hürriyet’e konuşan Murat Öz, “Çok ani oldu, ne olduğunu anlamadım. Çok güçlü bir acı hissettim. Denizanası sandım ama elimde yokladığımda ısırıldığımı anladım. O anki refleksle küçük köpekbalığı türlerinden olan cookie cutter’ın kafasına vurmayı başardım. Ama vücudumdan kurabiye şeklinde bir ısırık almıştı” dedi. Yasemin Altıntaş da yaşadıklarını “Beni ‘Portekiz savaşçısı’ denilen zehirli denizanası çarpmıştı, Murat bağırınca ona da çarptığını düşündüm ama ısırılmıştı. Bu köpekbalıklarının çift avlandığını biliyoruz. O noktadan tek hasarla çıktığımız için çok şanslıyız” diye anlattı.

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Murat Öz ’e ilk pansumanı teknede bulunan Kerim Can Ertuğ yaptı. Kanamayı ise elle baskı uygulayarak durdurdu.

AİLENİN KÜÇÜK ÜYELERİ

‘Cookie cutter’ köpekbalıkları bu türün 60 cm’lik küçük üyelerinden. ‘Puro köpekbalığı’ olarak da biliniyor. Nadir de olsa insanlara saldırdıkları görülüyor ama hayati tehlike oluşturmuyorlar.