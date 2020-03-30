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Haber Giriş: 30.03.2020 - 15:09,Son Güncelleme:/

Pasif Ne Demek? Pasif Nedir? Pasif Tdk Kelime Anlamı

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Pasif Ne Demek? Pasif Nedir? Pasif Tdk Kelime Anlamı
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Halk dilinde pasif kelimesi bilinen ve sık kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Ancak yine de tam anlamını bilmeyen ve yanlış kullanım gösteren kişiler de yer alıyor. Bu konuda gerçek anlamını öğrenebilir ve doğru şekilde kullanabilirsiniz. Peki, pasif ne demek? Pasif nedir? Pasif TDK kelime anlamı hakkında bilinmesi gerekenler.

Fransızca kökenli bir kelime olarak Türkçeye yerleşmiş olan pasif kelimesi, gündelik yaşamda yoğun kullanılan sözcükler arasında bulunuyor. Genelde belli bir anlam üzerinden daha çok cümlelerde kullanılsa dahi, daha birçok değişik anlama da sahip bir kelimedir.

 Pasif Ne Demek?

 Pasif kelimesi Türkçe anlamı ‘edilgen’ ya da ‘çekingen ve durgun’ olarak dile getirilebiliyor. Türkiye'de aynı zamanda asosyal ya da herhangi bir işte atılgan olmayan şeklinde de halk arasında kullanılabilmektedir.

 Pasif Nedir?

 Pasif kelimesi Türkçede hem kendi anlamı içerisinde hem de anlamı dışında kullanılabiliyor. Yerleşmiş bir kelime olarak cümle içerisinde rahatlıkla değerlendirilebilir.

 - Edilgen,

 - Durgun ve çekingen,

 - Bir mal varlığı üzerinde etki gerçekleştiren, para ile ölçülebilir borç ya da yükümlülüklerin toplamı,

 Bu anlamlar acısından pasif kelimesinin değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda anlamı dışında bir işi başaramayan ve atılgan olmayan kişi olarak da kullanılmaktadır

 Pasif TDK Kelime Anlamı

 Türk Dil Kurumu açısından pasif kelimesi ‘edilgen’ ve ‘çekingen ya da durgun’ olarak kullanılmaktadır. Hem gündelik yaşamda hem de sözlü olarak farklı amaçlar doğrultusunda bu kelime değerlendirilebilir.

 

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