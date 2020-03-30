Pasif Ne Demek? Pasif Nedir? Pasif Tdk Kelime Anlamı

Fransızca kökenli bir kelime olarak Türkçeye yerleşmiş olan pasif kelimesi, gündelik yaşamda yoğun kullanılan sözcükler arasında bulunuyor. Genelde belli bir anlam üzerinden daha çok cümlelerde kullanılsa dahi, daha birçok değişik anlama da sahip bir kelimedir.

Pasif Ne Demek?

Pasif kelimesi Türkçe anlamı ‘edilgen’ ya da ‘çekingen ve durgun’ olarak dile getirilebiliyor. Türkiye'de aynı zamanda asosyal ya da herhangi bir işte atılgan olmayan şeklinde de halk arasında kullanılabilmektedir.

Pasif Nedir?

Pasif kelimesi Türkçede hem kendi anlamı içerisinde hem de anlamı dışında kullanılabiliyor. Yerleşmiş bir kelime olarak cümle içerisinde rahatlıkla değerlendirilebilir.

- Edilgen,

- Durgun ve çekingen,

- Bir mal varlığı üzerinde etki gerçekleştiren, para ile ölçülebilir borç ya da yükümlülüklerin toplamı,

Bu anlamlar acısından pasif kelimesinin değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda anlamı dışında bir işi başaramayan ve atılgan olmayan kişi olarak da kullanılmaktadır

Pasif TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından pasif kelimesi ‘edilgen’ ve ‘çekingen ya da durgun’ olarak kullanılmaktadır. Hem gündelik yaşamda hem de sözlü olarak farklı amaçlar doğrultusunda bu kelime değerlendirilebilir.