Pasaportsuz Edirne akını

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Giyecekten yiyeceğe, mobilyadan kozmetiğe ihtiyaçlarının tamamını Edirne esnafından karşılayan Bulgaristan vatandaşları, aldıklarını taşımakta güçlük çekti. Bavullarını ve bagajlarını doldurduktan sonra dönüş yoluna geçen Bulgaristan vatandaşları, Kapıkule Sınır Kapısı’nda araç kuyruğu oluşturdu. Esnaf karardan mutlu. Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, “Şimdi zaman kısıtlamaları olmadığı için burada daha çok kalacaklar” dedi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, “Karşıda herkesin pasaportu yoktu. Şimdi kimlikle geleceği için daha kolay gelecekler ülkemize. Otellerimizde yer bulmak kolay değil bu günlerde. Günlük yaklaşık 100 euro harcıyorlardı alışveriş için. Ama konaklarlarsa 200 euroya çıkıyor” diye bilgi verdi.

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ESNAF MUTLU

Artık kimlikle de Türkiye’ye girebilen Bulgar turistler Edirne’de alışverişe koşarken esnaf yeni uygulamadan çok mutlu.