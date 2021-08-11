Paşanın torunu davalık oldu

İddiaya göre, Mehmet Özüparlak, babalık davası açmadan önce ve sonrasında işadamı Yalçın Özyapar ile 52 yıllık eşi Safiye Öznur Özyapar’ı ve diğer aile bireylerini tehdit ederek psikolojik şiddet uyguladı. Yasadışı yollarla Yalçın Özyapar ile ailesinin telefon hatlarına, e-devlet şifreleri gibi kişisel bilgilerine erişim sağlayan Özüparlak, sürekli rahatsızlık verdi.

Özyapar ile ailesinin gizli bilgilerini elde eden Özüparlak, ayrıca taciz mesajları gönderdi. İddiaya göre Özüparlak, Özyapar’a “Erzurum Belediye Başkanımıza yarın bir mail atıp soracağım. Bir parka isim verdiğiniz aileyi ne kadar tanıyorsunuz? Şükrü Paşa’nın kemikleri sızlamıyor mu?” şeklinde taciz mesajları göndererek itibarını zedeledi. Özüparlak en son, Yalçın Özyapar öldükten sonra mezarını açtıracağını ve kendisine huzur vermeyeceğini söyledi.

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