Paşabahçe yeniden mavi sularda

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi tarafından Haliç Tersanesi’nde tamamen yenilenen 70 yaşındaki Paşabahçe vapuru dün düzenlenen törenle yeniden mavi sulara açıldı. Paşabahçe’nin ilk seferi için düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.Kılıçdaroğlu Haliç Tersanesi’ndeki törene tersanede yerli imkanlarla üretilen deniz taksi ile geldi. Kılıçdaroğlu törendeki konuşmasında özetle şunları söyledi: İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi tarafından Haliç Tersanesi’nde tamamen yenilenen 70 yaşındaki Paşabahçe vapuru dün düzenlenen törenle yeniden mavi sulara açıldı. Paşabahçe’nin ilk seferi için düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.Kılıçdaroğlu Haliç Tersanesi’ndeki törene tersanede yerli imkanlarla üretilen deniz taksi ile geldi. Kılıçdaroğlu törendeki konuşmasında özetle şunları söyledi:

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“Bir tarihi yeniden yaşatmak olağanüstü bir şey. Ulusları ulus yapan onların tarihidir. Kentleri kent yapan da kentin kendi tarihidir. Eğer yöneticiler kendi yaşadıkları ya da yönettikleri kente yabancılaşırlarsa tarihi de unutmuş olurlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Bey büyük bir özveriyle İstanbullular’a hizmet etmek istiyor. Olağanüstü çaba harcıyor. Engellerin, zorlukların çıkartıldığını biliyorum. Bütün engelleri aşıp amaca ulaşmada son derece başarılı. İstanbullu sizi görüyor sayın başkan. İstanbul için ne yaptığınızı İstanbullular da biliyor, sadece İstanbullular değil aslında bütün dünya biliyor. Belediye başkanlarımızın çok güzel bir özelliği daha var hizmet ettikleri kente hesap vermek gibi. Yaptıkları harcamaların kuruşu kuruşuna hesabını vermek gibi. Yani saydam bir yönetimi savunuyorlar. İnşallah bunu Türkiye bağlamında da gerçekleştireceğiz. Devleti yönetirken devletin saydam olmasını, devleti yönetenlerin kendi halkına hesap vermesini ve bu hesap vermenin de onurlu bir görev olduğunu sadece Türkiye’ye değil tüm dünyaya anlatacağız.”

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Kılıçdaroğlu en büyük teşekkürü Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş’a ettiğini belirterek, “Kadınların artık çalışma yaşamında çok daha fazla ve etkin yerlerde olması lazım. Kazandığımız belediyelerde eskiden kaç kadın yönetici vardı şimdi kaç kadın yönetici var. Çok belirgin bir artış var. Belli bir zaman dilimi içinde bu artışın daha belirgin bir şekilde ortaya çıkacağını düşünüyorum” dedi.Vapurun 12 yıl önce denizden koparıldığını söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise “Emekli edilmeye çalışılan bir vapuru hayata döndürmenin güzel anında birlikteyiz. Paşabahçe 1952’de bu şehrin hayatına girmiş ve çok sevilmişti. Hakkında şarkılar, türküler, yaşamın izleri vardı. Gemiyi, seyir emniyeti ve yolcu güvenliğini temel alarak, orijinalliğini de koruyarak yeniden sefere çıkacak hale getirdik” ifadesini kullandı.

TAMAMEN yenilenerek sefere başlayan Paşabahçe vapuru için, yapım yılına atıf yapılarak 1952 adet hatıra pulu bastırıldı. Pullardan 1 numaralı olanı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş tarafından Kemal Kılıçdaroğlu’na hediye edildi.İSTANBUL Planlama Ajansı’nda 81 ilden gelen CHP Gençlik Kolları başkanlarıyla yapılan toplantıda konuşan CHP Lideri Kılıçdaroğlu yaklaşık 7.5 milyon gencin ilk kez sandıkta oy kullanacağına dikkat çekerek şunları söyledi: “Türkiye’nin kaderini siz belirleyeceksiniz. Bilinçli olmak, sorunları çözmek için çaba harcamak, demokratik yollarla bunun önünü açmak sizin elinizde. Bu sorumluluğun farkında olmanız lazım.”CHP’li büyükşehir belediye başkanları, ‘11. Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması’ndaTekirdağ’da bir araya geldi. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Pandeminin ardından ekonomik sorunlar belediyeleri de etkiledi. Ek bütçe yapmak zorunda kaldılar ama hiç mazeret üretmeden bu süreci de atlatma gayretindeler” diye konuştu.