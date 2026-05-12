'Paşa' satışa çıktı: Fiyatı da kilosu gibi herkesi şaşırtıyor

Paşa satışa çıktı: Fiyatı da kilosu gibi herkesi şaşırtıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2026 10:10

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde besici Sami Geçin'in, 'Paşa' adını verdiği 1 ton 100 kilo ağırlığındaki kurbanlık boğa 450 bin liraya satışa çıktı.

İlçede Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık fiyatları da belli olmaya başladı. İlçede besicilik yapan Sami Geçin, 'Paşa' adını verdiği 1 ton 100 kilo ağırlığındaki boğayı 450 bin liraya satışa çıkardı. Paşa'nın simental sığır ırkından olduğunu belirten Sami Geçin, hayvanları kendilerinin yetiştirip satışına sunduğunu söyledi. Simental sığır ırkının et verimi yüksek olduğunu belirten Geçin, "Paşa, özel besi hayvanı, eti de çok lezzetli olacak. Yaklaşık 1 yıldır besliyoruz. Şu an 2 yaşını geçmiş durumda. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun" dedi.

'ET VERİMİ YÜKSEK IRKLAR TERCİH EDİLMELİ'

Kurbanlık almak isteyenlerin dikkat etmesi gereken konuları aktaran Geçin, "Özellikle kurbanlığın ırkına dikkat etsinler. Et verimi yüksek ırklar tercih edilmeli ve hayvanın 2 yaşın üstünde olması lazım. Bugün piyasada 600 kiloluk normal bir sığırla, et verimi yüksek bir ırktan çıkan et miktarı çok fark eder. Verimi yüksek ırklar yüzde 50'ye yakın yumuşak et verir. Sığırlarımızın et verimliliğini üzerine yumurta koyarak test ederiz. Yumurta sırtından düşmüyorsa, hayvanın et veriminin yüksek olduğunu gösterir" diye konuştu.

Öte yandan kurbanlık almaya gelen Şerif Tunbul ise Kurban Bayramı yaklaşırken fiyat araştırması yaptığını söyledi. 

BAKMADAN GEÇME!