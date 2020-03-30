Partizan Ne Demek? Partizan Nedir? Partizan Tdk Kelime Anlamı

Partizan hem cümle içerisinde hem de yazılı olarak pek çok amaç altında değerlendirilen kelimelerden biridir. Aynı zamanda yanlış bilinen kelimelerden biri olarak da öne çıkıyor. Bu yüzden bazen anlam yapısı açısından cümlelerde yanlış şekilde kullanılabilmektedir.

Partizan Ne Demek?

Partizan Fransızca kökenli bir kelime olarak Türkçeye geçen bir sözcüktür. Genel anlamı itibariyle ’Partici’ olarak bilinir. Herhangi bir gruba ya da partiye olan ilgisi ve yakınlığı anlamı olduğu söylenebilir.

Partizan Nedir?

Partizan kelimesi 2 farklı anlam üzerinden değerlendirilebilir. Bunlardan biri partici olarak geçmektedir. Diğeri ise düşmanlara karşı verilen mücadele esnasında, cephenin arkasında silahlı harekete katılan kimse olarak söylenebilir. Hem sözlü hem de yazılı olarak bu iki anlamı üzerinden partizan kelimesini değerlendirmek mümkün.

Partizan TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu'na bakıldığında ise partizan kelimesi aynı şekilde ‘partici’ olarak geçiyor. Yine cephe arkasında silahlı harekete katılan birey olarak da dile getirilmektedir. Bu iki anlam üzerinden amaca bağlı olarak cümle içerisinde kullanılabilir.

Günümüzde hala yoğun olarak değerlendirilen kelimelerden biri olarak, partizan sözcü özellikle yazılı basın konusunda çok fazla kullanılmaktadır. Amaca uygun olarak bu iki anlam üzerinden istediğiniz gibi partizan kelimesini değerlendirebilirsiniz.