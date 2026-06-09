‘Partiye yakışmıyor’ Kürsü gerilimi büyüyor! Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler

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Özgür Özel'in Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamalar şöyle;



"Bugün 9 Haziran kardeşim, yoldaşım, Ferdi Zeyrek'in vefatının seneyi devriyesindeyiz. O feci kaza haberini aldık, hep birlikte hastaneye gittik. 3 gün direndi, 3 gün bir mucizeyi kovaladık, olmadı kaybettik. Manisa'da ilk kez Cumhuriyet meydanında yapılan cenaze töreniyle kardeşimizi uğurladık. Orada olacaktık ve geçen hafta gazeteci sordu haftaya grup toplantısı olmaz hepimiz Manisa'da oluruz dedim.



İNANAMAYACAĞIMIZ BİR ŞEY OLDU, GÜNLERCE DÜŞÜNDÜM



Bir süre sonra olmayacak bir şey oldu, gözlerime inanamadım. Bugün bizim orada olmamızı burada grup toplantısı yapmak için bir fırsat olarak görüldü. Günlerce düşündüm. Gidelim, gelsinler... Kim gelecek? O sabah saat 7'de partiye kimler geldiyse onlar gelecekti. Seçilmiş yöneticiler olmayacaktı.



İNATLAŞMA DEĞİL, VAZİFE



Kim gelecekti, kimin geldiğini gördük. Burası milli iradenin tecelligahıdır. Burası seçilmişlerin yeridir. Bugün bu kürsüdür ona verilen görev. Herkese danıştım. En son Ferdi'nin sesiyle karar verdim. Ferdi bana derdi, "Biz burayı hallederiz sen orada lazımsın". Ben bugün burada lazımdım. O yüzden bunun gereği de budur. Burayla ilgili bir inatlaşmanın değil de bir vazifeyi üstlenmenin gereği de budur. Dört koldan saldırı altındayız.

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HAKKIMI HELAL ETMİYORUM

Ferdim’in ölüm yıl dönümüzde bize bunları yapanlara, hem de genel merkezde o kara günü yaşatanlara hem de bu meclisin altında cüret eden hareketlere kim alet oluyorsa hakkımı helal etmiyorum."





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TBMM Dikmen Kapısı önünde toplanan partililere hitap eden CHP Grup Başkanı Özgür Özel , "Grup toplantısını sabote edeceklerdi, kürsüyü seçilmiş değil atanmış birine vereceklerdi. Yüreğim ağzımda izledim. O haksız hukuksuzlara karşı göğsünüzü siper ettiniz. Sizlere helal olsun" ifadelerini kullandı.

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Özel açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Buraya gelmek isteyenleri şanlı Meclis'in kapıları önünden püskürttünüz. Siz olmasaydınız baba ocağımızda baba ocağını biz pazar sabahı 7'de partinin sokağından bile geçmemesi gereken tiple bugün de Meclis'in kapısına dayanacak ve grup toplatışını sabote edecekti. Kürsü seçilmiş bir Genel Başkana değil atanmış bir başkana teslim edilecekti. Bugün burada yüreğimiz ağzımızda izlediğimiz görüntü vardı, siz karşı karşıya geldiniz.

Partiye yakışmayanlar bir anda geldiler. Tarihin doğru tarafında doğru yerde durmak isteyenler sizler de kendinizi siper ettiniz. Sizlere helal olsun. Bundan sonra kimse toplama kalabalıklarla meşruiyet devşirmeye çalışmasın. İşte buradaki milyonlar sizin karşınıza çıkar.

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‘ZİYARETÇİ YASAĞI GETİRİLDİ’

Bu yüzden size karşı hem minnet hem de büyük bir mahcubiyet duydum. Meclis Başkanlığı olumsuz görüntülere karşı ziyaretçi yasağı getirdi. Sizin buradaki varlığınızla partinin hukukuna ve sandığı aynı zamanda geleceğinize sahip çıkmaktır.

‘ASLA VE ASLA TESLİM OLMAYACAĞIM’

Grup salonu sizlerin onurlu bedeninden mahrum kalmıştır. Ancak sizler kendiliğinizden üzerine düşeni öyle bir yaptınız ki parti tarihine unutulmayacak şekilde kazınmıştır. Hepinizle gurur duyuyorum. Asla ve asla teslim olmayacağım ve sizleri mahcup etmeyeceğim.

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TBMM ÖNÜNDE CHP'LİLER ARASINDA ARBEDE YAŞANDI

Kılıçdaroğlu ile Özel'i destekleyen partililer, CHP Grup Toplantısı öncesinde sabahın erken saatlerinde Meclis'e geldi. Meclis'in Dikmen ve Çankaya kapılarının önünde gruplar arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Dikmen Kapısı önünde slogan atan gruplar arasında yaşanan kısa süreli arbede polisin müdahalesiyle sona erdi.

Arbedenin ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu destekleyen grup, Genel Merkez'de yapılacağı duyurulan toplantıya katılmak üzere Meclis'in önünden ayrıldı.

Yaşananların ardından Meclis'in Dikmen Kapısı önünde bekleyen partililere hitap eden Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sakin olunmasını istedi.

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