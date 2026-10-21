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Partiye katıldı Erdoğan’ın danışmanı oldu

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AK Parti#Cemalettin Kani Torun
Partiye katıldı Erdoğan’ın danışmanı oldu
Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2026 07:00

AK Parti MKYK dün yaklaşık 1 saat sürdü. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, MKYK’da Yeni Yol Partisi’nden istifa ederek bağımsız kalan Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun’a partiye katılım rozetini bizzat taktı.

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AK Parti’nin TBMM’deki milletvekili sayısı 281’e yükseldi. AK Parti’den yapılan açıklamada “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MKYK toplantımızda partimize katılan Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun’a rozetini taktı. Milletimizden aldığımız destek ve güçlenen kadrolarımızla, ülkemize hizmet yolunda çalışmaya devam ediyoruz”denildi.

Partiye katıldı Erdoğan’ın danışmanı oldu

Erdoğan, Torun’u partide genel başkan danışmanı olarak görevlendirdi. Torun, ‘danışman’ olması nedeniyle MKYK ve MYK toplantılarına girebilecek. Torun da sosyal medyadan “Özellikle Terörsüz Türkiye süreci ve Afrika politikaları konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda partimize ve ülkemize katkıda bulunmak için çalışacağım” dedi. MKYK’da Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Asuman Gülsoy da partiye katıldı.

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AK Parti#Cemalettin Kani Torun

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