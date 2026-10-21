Partiye katıldı Erdoğan’ın danışmanı oldu

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AK Parti’nin TBMM’deki milletvekili sayısı 281’e yükseldi. AK Parti’den yapılan açıklamada “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MKYK toplantımızda partimize katılan Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun’a rozetini taktı. Milletimizden aldığımız destek ve güçlenen kadrolarımızla, ülkemize hizmet yolunda çalışmaya devam ediyoruz”denildi.

Erdoğan, Torun’u partide genel başkan danışmanı olarak görevlendirdi. Torun, ‘danışman’ olması nedeniyle MKYK ve MYK toplantılarına girebilecek. Torun da sosyal medyadan “Özellikle Terörsüz Türkiye süreci ve Afrika politikaları konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda partimize ve ülkemize katkıda bulunmak için çalışacağım” dedi. MKYK’da Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Asuman Gülsoy da partiye katıldı.