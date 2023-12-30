‘Partimize uzanan elleri parça parça edeceğim’

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Partililere seslenen Akşener, yerel seçimlerde hiç umulmayan bir büyükşehir belediyesini kazanacaklarını belirterek şunları söyledi: “Ben başta olmak üzere herkes çalışacak. Allah’a söz veriyorum, size söz veriyorum, uyku dışında her anımı çalışarak geçireceğim. Sokakta olmadığım zaman telefon başında birilerinden oy istiyorumdur. Her birinizden aynı şeyi istiyorum.

ŞOK GEÇİRECEKLER

Tekrar söyleyeyim. Her birinizden aynı şeyi istiyorum. Ve dolayısıyla bakın şok geçireceksiniz. Şok geçirecekler. Hiç umulmayan büyük bir büyükşehir de dahil olmak üzere kazanacağız.”

İYİ Parti içerisine uzanan eller olduğunu iddia eden Akşener konuşmasını özetle şöyle sürdürdü: “Herkesi davet ediyorum. Görelim bakalım herkesin boyu, postu kaçmış. Ben kişisel olarak boyumu, postumu, kilomu ölçtürmeye hazırım. Bunun sonuçlarının bedeli varsa onu ödemeye de şerefle hazırım. Buyursun bakalım diğerlerinin durumu ne olacak? Partimizin içine uzanan eller var. Cenabı Hak bana nasip edecek. O elleri parça parça edeceğim. Nasıl kıracağım Allah biliyor. Çünkü biz bugüne kadar hiçbir siyasi partinin iç işlerine karışmadık. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kongresine karıştığım iddia edildi. Allah şahidimdir tek bir kelime, bir harf bile etmedim. Beni ilgilendirmez, bizi ilgilendirmez. Sopa yedik, dayak atıldı, evlerimiz basıldı. Öyle oldu, böyle oldu. Ama böylesine hadi bakalım aleni bir biçimde ilçe başkanlarımızın, belediye meclis üyelerimizin istifaya zorlandığı, istifa ettirildiği bir dönemi hiç yaşamadık.”