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‘Partim isterse cumhurbaşkanlığına aday olacağım’

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#ABB#Mansur Yavaş#Cumhurbaşkanlığı
‘Partim isterse cumhurbaşkanlığına aday olacağım’
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2024 07:00

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı ilçesinde bu yıl 27’ncisi düzenlenen ‘Uluslararası Beypazarı Festivali’ne katıldı.

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Festival kapsamında düzenlenen konser öncesinde konuşan Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı, ekonomi ve okullardaki temizlik sorununa değindi:

“Ülkede şu anda böyle bir gündem yok. Ama partim aday gösterirse her yerde söylüyorum, elbette cumhurbaşkanlığına da aday olacağız ve mutlaka kazanacağız. Şu andaki gündemimiz bütün belediye başkanlarıyla birlikte çalışmak. Çünkü malum ekonomik sıkıntılar nedeniyle halk darboğazda. Okulları pislik götürüyor, temizleyemiyorlar. Bizlere de temizletmek istemiyorlar. Bunun yanında emeklilerin durumunu biliyorsunuz. Ankara’da 42 bin emekliye düzenli şekilde destek oluyoruz. Gençlerin umudunu kestiği Türkiye’den tekrar umuduyla okuduğu, liyakatiyle iş bulacağından emin olarak yaşayacağı, mensubu olmaktan gurur duyacağı bir Türkiye için inşallah hep birlikte çalışacağız.”

 

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#ABB#Mansur Yavaş#Cumhurbaşkanlığı

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