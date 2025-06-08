Partilerin bayramlaşmasında ‘Terörsüz Türkiye’ dilekleri

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AK Parti, bayram ziyaretleri kapsamında ilk olarak Cumhur İttifakı ortağı MHP’yi Genel Merkez’de kabul etti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın bulunduğu konuk heyet, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, AK Parti Gençlik Kolları MYK Üyesi ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Abdullah Uçan, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Selahattin Yağcı, AK Parti Kadın Kolları MYK Üyesi ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Rukiye Genç Toy’dan oluşan AK Parti heyeti ile bayramlaştı.

‘HEPİMİZ HEYECANLIYIZ’

Daha sonra AK Parti heyeti DEM’i ziyaret etti. Ziyarette ‘Terörsüz Türkiye’ süreciyle ilgili mesajlar öne çıktı. AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, “Silah bırakma toplumun önem verdiği, karşılık bulan ve bütün siyasi partilerin de destek vermesi gereken bir konu. Bu sürece DEM Parti de çok destek verdi. Beraberlik ve kardeşliği en iyi şekilde sağlayacak bir sürece geçiyor olmak bizi mutlu ediyor. Örgütün feshinin fiili noktada bir anlam kazanmasını istiyoruz. Burada sizin vereceğiniz destek çok önemli” diye konuştu. DEM Parti Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki de şunları kaydetti: “Hepimiz heyecanlıyız, umarım başarıya ulaşır. Önceki çözüm sürecinden farklı olarak, neredeyse bütün siyasi partiler bu süreci destekliyor. MHP bunun neredeyse öncülüğünü yapıyor. Ana muhalefet partisi de olumlu bir dil kullandı. Bu çok kıymetli. Toplumsal desteğin zemini var. Umarım hepimizin çabasıyla bu amaca ulaştırırız.”

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İKİNCİ ZİYARET AK PARTİ’DEN

DEM Parti’nin ardından MHP Genel Merkezi’ne AK Parti heyeti ziyarette bulundu. AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Saniye Enfiyesi ile Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Muhammed Abdulkadir Kadirioğlu’nun bulunduğu konuk heyet, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Turan Şahin ile Özmen Alp Giray Erdemir’den oluşan MHP heyeti ile bir araya geldi.