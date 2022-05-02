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Partilerin bayram tebrik listesi

#Ramazan Bayramı#Parti#Siyaset
Partilerin bayram tebrik listesi

Siyasetin yüksek seyreden tansiyonu, partilerin bayramlaşma programlarına da yansıdı. Gerilim yaşayan partilerin birbirlerini bayramlaşma programlarına almamaları dikkat çekti.

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AK Parti, ittifak ortakları MHP ve BBP’nin dışında CHP, İYİ Parti, HÜDAPAR, SP, DP, DSP, ANAP, Vatan ve Yeniden Refah Partisi ile bayramlaşacak. AK Parti, önceki bayramlarda da bayramlaşmadığı HDP’nin yanına bu kez DEVA ve Gelecek Partisi’ni de ekledi.

MHP ise listesini oldukça kısa tuttu. MHP, ittifak ortakları AK Parti ve BBP’nin dışında sadece CHP, DSP, Saadet ve Yeniden Refah ile bayramlaşacak.

İNCE’NİN PARTİSİYLE DE

“Helalleşme” açılımıyla dikkat çeken CHP ise bayramlaşacağı partiler listesini geniş tuttu. HDP ile birlikte kendisinden kopup partileşen Muharrem İnce’nin Memleket Partisi’ni de bayramlaşma programına ekledi. CHP’nin bayramlaşma listesinde AK Parti, MHP, BBP, İYİ Parti, DEVA, SP, Gelecek, DP, DSP, Yeniden Refah Partisi, Vatan Partisi, ANAP, Genç Parti, Bağımsız Türkiye Partisi ve Türkiye Değişim Partisi de yer alıyor. HÜDAPAR ise listede yer almadı.

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İYİ PARTİ’NİN LİSTESİ

İYİ Parti ise 6’lı masa ortakları CHP, DEVA, Gelecek, SP ve DP’nin yanı sıra AK Parti, Türkiye Değişim Partisi, Milli Yol Partisi, DSP, ANAP, Yeniden Refah, Genç Parti, HÜDA PAR, Bağımsız Türkiye Partisi, Memleket Partisi ve Merkez Partisi ile bayramlaşıyor. İYİ Parti, MHP, BBP ve HDP ile bayramlaşmıyor.

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#Ramazan Bayramı#Parti#Siyaset

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