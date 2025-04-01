Partilerde bayramlaşma ziyaretleri: MHP’de DEM’le ilk bayramlaşma

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Bayramlaşmak için MHP Genel Merkezi’ne giden DEM Parti heyetini, Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü MYK üyesi Turan Şahin, MYK üyesi Özmen Alp Giray Erdemir’den oluşan heyet ağırladı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan başkanlığındaki, Hakkâri Milletvekili Onur Düşünmez ile Halklar ve İnançlar Komisyonu Üyesi Zeyno Bayramoğlu’ndan oluşan heyet ile yapılan ziyaretin başında, MHP’li Zühal Topcu ile Ayşegül Doğan el sıkışarak fotoğraf çektirdi. Buluşmayı önemli gördüklerini belirten Topcu, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısı ile başlayan, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin şunları söyledi:

“Sayın Genel Başkanımızın Türkiye’deki siyasi tarihi değiştiren çağrısıyla beraber çok önemli adımlar atıldı. Çok önemli bir sürece girildi. İnşallah bu süreç de devam edecek. ‘Terörsüz Türkiye’ ve ‘Terörsüz Ortadoğu’ söyleminin de gerçekleşmesine yönelik olarak hızlı bir şekilde devam eden bir çaba var. Bunlarda da önemli mesafeler katedildi. Tabii burada herhangi bir siyasi çıkar hiçbir zaman olmadı. Önemli olan gerçekten Türkiye’nin geleceği. İnsanları ikna etmek, onları belli bir ideale doğru yönlendirmek, belli bir uygulamayı başlatabilmek hiçbir zaman kolay olmuyor. İlk başta başlamak önemli ama sonra yavaş yavaş da ikna etmek lazım.”

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SÖZLERİN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKİYOR

DEM Parti Sözcüsü Doğan ise “Biz de ilk kez bayramlaşıyoruz, iki farklı siyasi parti olarak. Biz toplumsal bir barıştan ve Türkiye demokrasisinin inşasından bahsediyoruz. Bir yandan antidemokratik uygulamalar sürüyor, öte yandan çok kıymetli bir barış arayışı var, çok değerli, çok tarihsel ve Türkiye bu yüzyılı da kaçırmamalı heba etmemeli. Mutlaka Türkiye’nin daha demokratik, daha eşit, daha adil, daha özgür, herkes için kucaklayıcı, kapsayıcı bir ülke olması için riskleri de bertaraf etmek gerekiyor. Artık sözler söylendi. Ötelenemez, ertelenemez sözler söylendi. Geciktirilmeden de bu sözlerin gereğinin yerine getirilmesi gerekiyor” dedi.

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‘TUTUKLULAR’ HATIRLATMASI

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu ise ”Bu bayramda en büyük arzumuz tutuklu siyasetçilerimizin, arkadaşlarımızın, belediye eşbaşkanlarımızın, tutuklanan herkesin bayramı aileleriyle birlikte barışçıl bir ortamda geçirmiş olmasıydı” dedi. Bayramlaşmanın ardından Topcu, DEM Parti heyetine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hediye edilen eşyaların bulunduğu, “Ziya Gökalp Kültür ve Sanat Sergi Salonu”nu gezdirerek, bilgi verdi.

AK PARTİ’DEN İLK ZİYARET MHP’YE

MHP Genel Merkezi’ni ziyaret ederek bayramlaşmaya giden AK Parti heyetini, Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü MYK üyesi Turan Şahin ve MYK üyesi Özmen Alp Giray Erdemir’den oluşan heyet ağırladı. AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli’nin başkanlığındaki heyetin ziyaretinde Topcu, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışmanın kuvvetlendiği dönemler olduğunu söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini ileten Sürekli, bayram sonrası mesaisine başlayacak olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Devlet Bahçeli’ye müteşekkiriz. İnşallah, Terörsüz Türkiye yolunda hızla ilerleyeceğiz” diye konuştu.

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4 PARTİDEN ZİYARET

AK Parti Genel Merkezi’ni MHP, HÜDA PAR, Anavatan Partisi ve BBP heyetleri ziyaret etti. AK Parti’nin karşılama heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Sivas Milletvekili Rukiye Toy ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi Abdullah Uçan yer aldı. AK Parti’ye ilk ziyareti, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman başkanlığındaki MHP heyeti yaptı. Uygur, şöyle konuştu: “Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devleti. Bu iddiayı ortaya atanlar ve hukuki delilleri ortaya koyanlar kendi içlerinden birileri. CHP Genel Başkanı’nın sağduyu, basiret ve ferasetten yoksun, muvazeneyi kaybetmiş bir şekilde toplumun dinamiklerini kutuplaştıran, her türlü provokasyona zemin hazırlayan anlayışını kabul etmek mümkün değil.”

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BAHÇELİ’NİN SELAMI

MHP Genel Sekreteri Büyükataman da ziyarette Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin selam ve bayram tebriklerini ileterek şunları aktardı: “Soruşturma bahanesiyle sokaklar yeniden terörize edilmeye çalışıldı, Türkiye’nin huzuru dinamitlenmek istendi.”

AK PARTİ-DEM 10 YILIN ARDINDAN

AK Parti heyeti, 10 yılın ardından DEM Parti heyetinin bayramını kutladı. AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Saniye Enfiyeci, Gençlik Kolları MKYK üyesi Muhammed Abdulkadir Kadirioğlu DEM Parti Genel Merkezi’ni ziyaret etti. AK Parti heyetini DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcıları Öztürk Türkdoğan ve Yüksel Mutlu, Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan kabul etti. AK Partili Resul Kurt, “Bizim huzurlu bir ortama kavuşmamız için hem MHP Genel Başkanı hem Cumhurbaşkanımız büyük bir dirayet gösterdiler. İmralı büyük bir sorumluluk aldı, çağrıda bulundu. Bu çağrının karşılık bulması toplumda artık bu dönemde, silahların değil barışın, dostluğun konuşulması, insanların huzurla işlerine, güçlerine gitmelerinin sağlanması gerekiyor. Ümit ediyorum ki bu süreç en kısa zamanda tamamlanır” ifadelerini kullandı. DEM Partili Mutlu da AK Parti ve MHP’nin bundan sonra atacağı adımların çok önemli olduğunu söyleyerek toplumun beklenti içinde olduğunu belirtti.

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ÖCALAN’I AİLESİ ZİYARET ETTİ

İmralı Adası'nda bulunan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve diğer mahkumlar Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş, Ramazan Bayramı ziyareti kapsamında aileleriyle görüştü. DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, Abdullah Öcalan ile kardeşi Mehmet Öcalan ve yeğeni Ömer Öcalan'ın Ramazan Bayramı kapsamında görüştüğü belirtildi. Ayrıca cezaevindeki diğer mahkumlar Hamili Yıldırım ile kardeşi Polat Yıldırım, Ömer Hayri Konar ile kardeşi Ali Konar ve Veysi Aktaş ile kardeşi Sabiha Aslan'ın bayram ziyareti kapsamında aileleri ile görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.