Partilerde bayramlaşma... Bayramın gündemi geçim

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Muhalefet, Cumhur İttifakı ziyaretlerinde asgari ücrete ikinci zam ile emekli aylıklarına iyileştirme taleplerini gündeme getirdi. CHP heyetini ağırlayan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu ise son dönemdeki milletvekili transferlerine gönderme yaparak, “Partilerin içişlerine karışmadan sürecin devam etmesine” yönelik beklentilerini vurguladı.

AK PARTİ-CHP: HARÇLIK VEREMİYORLAR

AK Parti Genel Merkezi’nde ziyaretçileri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ağırladı. CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, hayat pahalılığını gündeme getirerek, “Dedeler, nineler, ellerini öpmeye gelen küçük çocuklara bir harçlık verebilmek istiyorlar. Ülkemizin içinde bulunduğu derin ekonomik kriz nedeniyle şu anda küçük bir azınlık tatil beldelerine ulaşabiliyor” dedi. AK Partili Uygur da COVID-19 pandemi süreci, Rusya-Ukrayna savaşı ve 6 Şubat depremleri nedeniyle fiyat artışlarının vatandaşları olumsuz etkilendiğini söyledi. “Asgari ücrette iyileştirme konusunda vatandaşın büyük beklentisi var” diyen Yavuzyılmaz, bu bayramda böyle bir müjdeyi beklediklerini vurguladı. Uygur, “Biz milletimizden almış olduğumuz emaneti en iyi şekilde taşımaya çalışacağız” deyince, Yavuzyılmaz “İşte hep almak değil, biraz da vermek lazım” karşılığını verdi.

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CHP-AK PARTİ: NORMALLEŞME KIYMETLİ





CHP’de ilk bayramlaşma AK Parti heyeti ile gerçekleşti. AK Parti MKYK Üyesi Hasan Sert, “Farklı farklı bakış açılarının olması normal. Ama ülke meselesi olunca biraz da fedakârlığı başarabilmeliyiz. Türkiye’nin başarısı için hep beraber çok sevinmeliyiz” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel de “31 Mart yerel seçimleri sonrasında yaşadığımız o diyalog süreci, normalleşme süreci bizce çok kıymetli. Demokrasinin olmazsa olmazı” karşılığını verdi. CHP’li Yücel ayrıca toplumun bütün kesimlerinin bayramı bayram gibi yaşamadığını belirterek, asgari ücretliler ve emeklilerin refahını artırmaya yönelik talepleri hatırlattı. Yücel “Meclis’in daha aktif, daha işler hale gelerek ve sorunların çözüm merci olduğu bir sistem olması gerektiğini düşünüyoruz. TBMM’nin geçmişteki işlevini ne yazık ki kaybettiğini görüyoruz” dedi. AK Partili Sert de “Biz hem siyaseti hem ekonomiyi planlı bir şekilde olumlu bir noktaya doğru götürmek zorundayız. Tabii burada doğru niyetler taşıdıktan sonra sorunu çözeriz. Biz de herhalde siz de bu noktada katkı yapacağımıza göre sorunlar birazcık daha çözülecek gibi görünüyor” diye yanıtladı.

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MHP-CHP: ÖZEL’İN BAHÇELİ’YE TEBRİĞİNİ İLETTİ

MHP Genel Merkezi’ni ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sıcak karşılamadan dolayı teşekkür etti. Yavuzyılmaz, “Sayın Bahçeli’ye de iyi bayram dileklerimizi iletiyoruz. Sayın Özel’in kendisine özel bayram tebriğini de sizlere iletiyoruz” dedi. Yavuzyılmaz, “Tabii siyasetin doğruları ve güzellikleri olduğu kadar sıkıntıları da var. Özellikle gerginleşen siyasi ortamda üslubun sertleşmesi gibi bazı durumlar. Bu gibi bayramlar da aslında daha iletişime açık daha fazla kucaklaşabilme imkânını da sağlamış oluyorlar. Bayramlar güzel ancak bu bayramda ekonomik krizin yarattığı vatandaşlarımızda bir mutsuzluk, bir umutsuzluk söz konusu. Biraz daha nerede o eski bayramlar cümlesini aslında sık duyduğumuz bir sürecin içindeyiz” dedi. Görüşmede çoğunlukla, hükümetin KİT’lerin yönetimiyle ilgili üzerinde çalıştığı teklif taslağı tartışıldı. CHP’li Yavuzyılmaz’ın ‘kötü yönetim’ eleştirileri üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Tevhit Karakaya, planlanan değişikliğin denge-denetleme açısından daha iyi olabileceğini söyledi.

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İYİ PARTİ-CHP: HİSLERİMİZ AYNI

CHP Sözcüsü Deniz Yücel’den oluşan heyet, İYİ Parti heyetini ağırladı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, yerel seçim başarısından dolayı ev sahibi partiyi kutlarken, “Belediyelerin eşit bir şekilde herkese hizmet edeceklerine de inanıyorum” dedi.

RAHATSIZ OLANLAR VAR

CHP’li Yücel de “Biz buna sadece belediyeler ya da yerel yönetimleri kazanmak ve yönetmek olarak bakmıyoruz. Bu misyonun bilinciyle genel başkanımız zaten seçim sonrasında pozitif bir adım attı. Normalleşme adına... Tabii bundan dolayı rahatsız olan kesimler olabiliyor. Halbuki normalleşme ülkede yeniden hukukun üstünlüğünün tesis edilmesidir” diye konuştu.

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BİRLİKTE YOL ALMALIYIZ

İYİ Parti’yi ziyarette ise CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, “İYİ Parti bizim kardeş olarak gördüğümüz bir parti. Ortak akılda birlikte yol almamız gereken çok konu var” dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilay Tüfekçi de, “Bizim de İYİ Parti olarak CHP’ye karşı olan hislerimiz aynı. Zaten uzun bir ittifak yaşadık beraber” karşılığını verdi. Tüfekçi, AK Parti heyetiyle görüşmesinde de, “Türkiye’nin özlediği bu normalleşme görüntülerine çok olumlu bakıyoruz” açıklamasını yaptı.

MHP-AK PARTİ: İKRAMDA TÖRE ESPRİSİ

MHP’yi ziyaret eden AK Parti heyeti pasta-çikolata ikramlarına mesafeli davranınca MHP’li Mevlüt Karakaya “Türk töresinde, kültüründe misafir eğer ikram edileni yemiyorsa giderken kendisine bir çıkın yapılır verilir. Dolayısıyla yemezseniz şey yapacağız” diye espri yaptı. Bunun üzerine konuk AK Partililer ikramlardan tattı.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki heyet, YRP Genel Merkezi’ni ziyaret etti. YRP’li Doğan Aydar, MHP Lideri Bahçeli’nin sağlık durumunu sordu. Aydal, “Devlet Bey benim arkadaşımdır. Ben eski Ülkü Ocaklarındanım. Tanışıyorum ben, değerli bir insan” dedi.

AK PARTİ-YRP: BİZ PAYLAŞAMIYORUZ

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız başkanlığındaki heyet, Yeniden Refah Partisi’ni ziyaret etti. Sohbette YRP Genel Başkan Vekili Doğan Aydal, “Kurban paylaşmaktır” sözünü anımsatarak, “Bizim ülkemizde de birçok ülkede de bir grup çok zengin, çoğunluk fakir, bir de arada geçişler var. Bu ortadan kaldırılmadığı sürece biz paylaşamıyoruz demektir. Biz bir türlü dengeyi kuramıyoruz” diye konuştu. AK Partili Yıldız “Toplumsal adaletin sağlanması, fırsat eşitliği temelinde ilgili adımların atılması hususunda gerçekten yoğun şekilde çalışmayı sürdürüyoruz” dedi.

CHP-DEM: KAYYUM ELEŞTİRİSİ

- Meclis’te grubu olan partilerden sadece CHP, DEM Parti ile bayramlaştı. CHP Sözcüsü Deniz Yücel’den oluşan heyetin DEM Parti heyetiyle bayramlaşmasında kayyum atamaları gündeme geldi. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, “Keşke bayram günü bunu değil, daha başka şeyleri konuşuyor olsaydık” dedi. CHP’li Yücel de “Demokrasi orada yaşayan insanların iradesi sandığa yansıdıysa, oradan nasıl bir sonuç çıktıysa buna saygı duyabilme becerisidir” görüşünü dile getirdi.