Partiler görüntülü bayramlaştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, CHP ve MHP’yle bayramlaşmada, Filistin’de yaşananların dünyanın çifte standart içinde olduğunu gösterdiğini belirterek şunları söyledi:

“Filistin’de, Kudüs’te yaşananlar bayramımızı zehretti. İsrail’in saldırılarından sadece Müslümanlar değil vicdani olan Yahudiler de dahil herkes rahatsız. ” CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık da saldırıları “vahşet ve katliam” olarak niteleyerek, “Yüreğimiz dağlandı. Hiçbir zaman olmaması gereken şeyler, özellikle de bu mübarek günlerde yaşandı Filistin’de. Bu bir insanlık ayıbıdır” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da, İsrail’in saldırısının sadece sivil, savunmasız Filistinlilere değil dünyadaki tüm mazlumlara yapıldığını kaydederken, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin de, “Bu bir uzlaşmayı gerektiriyor” diye konuştu.

İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu ise, “Bir an önce güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

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